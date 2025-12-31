Ferrer niega haber comprado una finca en EE.UU.: "Mi tiempo es para luchar contra la tiranía y sus lacayos"

El opositor cubano José Daniel Ferrer, quien llegó a Estados Unidos en octubre, negó públicamente que haya comprado una finca o un rancho en ese país y aclaró que el automóvil que utiliza no fue adquirido por él, sino que le fue regalado.

La declaración surge luego de que varios perfiles en redes sociales difundieran informaciones que atribuían al activista la supuesta compra de propiedades tras su salida de Cuba.

En un video difundido en plataformas digitales, Ferrer aseguró que su prioridad no es dedicarse a negocios ni a la adquisición de bienes materiales, sino concentrar todo su tiempo en la lucha política.

"Mi tiempo es para luchar contra la tiranía y sus lacayos", afirmó, subrayando que no ha comprado finca alguna ni pretende hacerlo en el futuro cercano.

El líder opositor explicó que no critica a los cubanos que logran prosperar en Estados Unidos y adquirir propiedades con su trabajo.

Al contrario, dijo alegrarse cuando se trata de personas que considera decentes, patriotas y comprometidas con la libertad y la democracia. En ese contexto, mencionó como ejemplos a Eliécer Ávila y Alexander Otaola, cuyos éxitos -según expresó- percibe como propios.

Sin embargo, dejó claro que no comparte la prosperidad de quienes, en su opinión, se benefician de la estructura del poder cubano o hacen negocios con el Gobierno de la Isla, al considerar que esas riquezas provienen del sufrimiento de un pueblo “explotado, reprimido y oprimido”.

Ferrer detalló que no ha adquirido ninguna finca por dos razones principales: la primera, porque lleva apenas dos meses y medio en Estados Unidos y no dispone de los recursos para hacerlo; la segunda, porque no tiene intención de comprar una, ya que mantenerla implicaría un tiempo del que no dispone.

Según explicó, su jornada está dedicada por completo al activismo, a la defensa de los presos políticos y a la coordinación de esfuerzos dentro y fuera de Cuba para impulsar la lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Afirmó que no viajó a Estados Unidos con el objetivo de hacer negocios ni de acumular propiedades, sino con la intención de reforzar la lucha desde el exilio, comparando su postura con la de los mambises que, durante la guerra de 1868, salieron de la Isla para buscar recursos y apoyar la causa independentista desde territorios libres.

Con 55 años, sostuvo que la situación del país no le permite dividir su tiempo entre actividades económicas y la acción política, porque -según dijo, "la patria muere, la patria se hunde, la patria colapsa".

Sobre el automóvil que usa, Ferrer precisó que se trata de un Chrysler 2015 que no compró, sino que le regaló Juan Carlos Fernández, de Ferco Motors.

Explicó que conoció al empresario a través de Eliécer Ávila y que agradeció públicamente el gesto en un video anterior, aunque considera que algunos no comprendieron el mensaje.

Señaló que el vehículo es una necesidad, no un lujo, y negó que se trate de una adquisición personal fruto de una compra.

El opositor lamentó lo que calificó como campañas de "mentiras, burlas y engaños" difundidas por personas que, a su juicio, actúan movidas por la envidia o por afinidad con el Gobierno cubano.

En ese sentido, afirmó que la verdad termina imponiéndose sobre la desinformación y reiteró que su vida en Estados Unidos está orientada exclusivamente a fortalecer la lucha por la libertad de Cuba y a apoyar a los presos políticos y a sus familias.