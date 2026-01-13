“Ahora es que tienes que dar la orden de combate”: Otaola reta a Díaz-Canel con su propia frase del 11J

Ver más

El influencer cubano Alexander Otaola lanzó este lunes un mensaje directo a Miguel Díaz-Canel durante su programa Hola! Ota-Ola, transmitido en el canal Cubanos por el Mundo – Live, en el que le dijo: “Ahora es que tú tienes que dar la orden de combate”.

La declaración se produjo en medio de un contexto de alta tensión política entre el régimen cubano y la administración de Donald Trump, luego de que el presidente estadounidense advirtiera públicamente a La Habana que “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”, tras el arresto de Nicolás Maduro y el supuesto fin del petróleo y el financiamiento que Cuba recibió durante años desde Venezuela.

En su programa, Otaola reaccionaba a los mensajes emitidos por el gobierno cubano en los últimos días, incluyendo ejercicios militares por el Día Nacional de la Defensa y publicaciones de Díaz-Canel en las que aseguró que Cuba “no amenaza, se prepara” y que está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre”.

En ese contexto, el presentador recordó que Díaz-Canel ya había utilizado la expresión “orden de combate” en el pasado. El 11 de julio de 2021, en medio de las protestas masivas que se extendieron por todo el país, el gobernante cubano apareció en la televisión nacional y afirmó: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, un llamado tras el cual se produjo la represión contra manifestantes en distintas ciudades de la isla.

Durante su intervención, Otaola señaló que aquella orden fue dada contra ciudadanos desarmados que salieron a protestar y, a partir de ese antecedente, lanzó su comentario dirigido al mandatario cubano.

El intercambio verbal ocurre mientras el régimen cubano enfrenta uno de los momentos de mayor aislamiento internacional de las últimas décadas y responde a las advertencias de Washington con un discurso de confrontación y resistencia.