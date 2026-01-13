“Ahora es que tienes que dar la orden de combate”: Otaola reta a Díaz-Canel con su propia frase del 11J

El influencer cubano Alexander Otaola lanzó este lunes un mensaje directo a Miguel Díaz-Canel durante su programa Hola! Ota-Ola, transmitido en el canal Cubanos por el Mundo – Live, en el que le dijo: “Ahora es que tú tienes que dar la orden de combate”.
La declaración se produjo en medio de un contexto de alta tensión política entre el régimen cubano y la administración de Donald Trump, luego de que el presidente estadounidense advirtiera públicamente a La Habana que “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”, tras el arresto de Nicolás Maduro y el supuesto fin del petróleo y el financiamiento que Cuba recibió durante años desde Venezuela.
En su programa, Otaola reaccionaba a los mensajes emitidos por el gobierno cubano en los últimos días, incluyendo ejercicios militares por el Día Nacional de la Defensa y publicaciones de Díaz-Canel en las que aseguró que Cuba “no amenaza, se prepara” y que está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre”.
En ese contexto, el presentador recordó que Díaz-Canel ya había utilizado la expresión “orden de combate” en el pasado. El 11 de julio de 2021, en medio de las protestas masivas que se extendieron por todo el país, el gobernante cubano apareció en la televisión nacional y afirmó: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, un llamado tras el cual se produjo la represión contra manifestantes en distintas ciudades de la isla.
Durante su intervención, Otaola señaló que aquella orden fue dada contra ciudadanos desarmados que salieron a protestar y, a partir de ese antecedente, lanzó su comentario dirigido al mandatario cubano.
El intercambio verbal ocurre mientras el régimen cubano enfrenta uno de los momentos de mayor aislamiento internacional de las últimas décadas y responde a las advertencias de Washington con un discurso de confrontación y resistencia.
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión Política entre Cuba y EE. UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Alexander Otaola retó a Díaz-Canel con la frase "orden de combate"?
Alexander Otaola utilizó la frase "orden de combate" para desafiar a Miguel Díaz-Canel, recordando el llamado que el gobernante hizo durante las protestas del 11 de julio de 2021. Otaola utilizó esta expresión para criticar la represión del régimen cubano contra ciudadanos desarmados que protestaban pacíficamente, sugiriendo que ahora Díaz-Canel debería enfrentar las verdaderas amenazas externas con la misma determinación.
¿Cuál es la situación actual entre Cuba y Estados Unidos?
La situación entre Cuba y Estados Unidos es de alta tensión tras las advertencias de Donald Trump a La Habana sobre el fin del apoyo económico proveniente de Venezuela. El régimen cubano ha respondido con discursos de resistencia y ejercicios militares, mientras enfrenta aislamiento internacional y una grave crisis interna.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante las advertencias de Trump?
El gobierno cubano ha respondido a las advertencias de Trump con un discurso desafiante, afirmando que están dispuestos a defender la patria hasta "la última gota de sangre". Díaz-Canel ha mantenido una postura de resistencia, acusando a Estados Unidos de agredir a Cuba durante décadas y negando que el país amenace a nadie.
¿Cuál ha sido la reacción del pueblo cubano a los discursos de Díaz-Canel?
La reacción del pueblo cubano ha sido mayoritariamente crítica hacia los discursos de Díaz-Canel. Muchos cubanos han respondido con ironía y hartazgo, cuestionando la retórica de resistencia del gobierno y exigiendo cambios políticos, libertad y elecciones reales en el país.
¿Qué impacto tiene el fin del apoyo venezolano en Cuba?
El fin del apoyo venezolano representa un golpe significativo para el régimen cubano, ya que durante años dependió del petróleo y financiamiento de Venezuela. Sin este soporte, Cuba enfrenta una mayor crisis económica y presión internacional, complicando aún más su situación interna.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.