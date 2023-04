Andy Vázquez y Omar Franco hablan de sus personajes en Vivir del Cuento en serie de Radio Televisión Martí

Los humoristas Andy Vázquez y Omar Franco relataron cómo fueron sus inicios en el espacio Vivir del Cuento, de la televisión cubana, y el impacto de sus personajes.

En entrevista para la serie de Radio Televisión Martí "Morirse de la Risa: Vivir del Humor", ambos actores, residentes en Miami, recordaron los orígenes de Facundo Correcto y Ruperto, que llegaron a ser enormemente populares en Cuba.

Vázquez contó que llegó al programa gracias a la ayuda de Luis Silva y a la amistad con su director, Ignacio Hernández. Le gustaba tanto que le pidió que lo incluyeran, incluso sin que le pagaran.

"Así fue interpretando poquito a poquito, cada vez que hacía falta un personaje, logré contar como treinta y pico de personajes que hice, chiquiticos, hasta que fueron naciendo los que se quedaron habituales: Bienvenido Blanco Blanco, un señor muy fino que le gustan mucho las mujeres; Aguaje, un bandolero de la sociedad, y Facundo Correcto, el dirigente de los CDR", detalló.

"Facundo interpretaba a un dirigente doble moral, un dirigente que a la gente le gustó mucho. Las personas siempre me decían: en mi barrio hay uno igual que tú", recordó.

Por su parte, Omar Franco reveló que aunque había hecho televisión antes, ese medio no le interesaba tanto, hasta que Silva y Rodríguez le propusieron interpretar a un hombre que cayó en coma en 1986, no vivió el periodo especial y al volver en sí, en 2014, se encontró un país diferente.

"El personaje fue inspirado en la película Good bye, Lenin. Era por esa onda, pero tropicalizado. Ruperto es el cubano que llega sardoso, jaranero, enamorado sin resultado y eso fue gustándole al publico, y también se prestaba para justificar ciertos temas que de otra forma pudiera ser una crítica directa", explicó.

Andy Vázquez y Omar Franco emigraron a Miami, donde han criticado al régimen castrista, por lo que en Cuba la televisión ya no exhibe los capítulos de Vivir del Cuento en los que ellos aparecen.

El primero lleva ya tres años en Estados Unidos y en ese tiempo no ha regresado a Cuba, aunque asegura que algún día volverá.

Andy salió de la Isla tras ser expulsado de la televisión cubana. Su publicación en redes de un video de lo ocurrido en el Mercado de Cuatro Caminos en 2019, cuando una multitud causó destrozos en el lugar impulsados por la escasez y la ansiedad por comprar, molestó a las autoridades.

Desde el exilio, suele criticar la realidad cubana, sobre todo la mala gestión del gobierno y la represión contra quienes exigen un cambio.

Omar Franco viajó con su esposa a Miami en julio de 2021. En principio fueron a visitar a su hijo, que ya residía allá, y después anunció que se quedaba definitivamente.

Un año después, en entrevista con el presentador de Univista TV, Carlucho, dijo que decidió irse de Cuba porque se cansó de ser parte del circo.

"Hubo dos cosas que a mí me colmaron la copa: el nivel de represión en Cuba (el 11 de julio de 2021), premeditado, porque eso estaba premeditado; y lo segundo fue que aunque fuera directa o indirectamente, me cansé de ser parte del circo. Entiendo a los que quieran serlo, pero yo no", afirmó.