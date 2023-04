Madre cubana viral pide patrocinio a Chocolate

Una anciana cubana que junto a su hijo acostumbra a publicar videos cómicos en las redes sociales se ha vuelto nuevamente viral gracias a su última publicación, en la que le pide patrocinio a Chocolate.

La señora, madre de Yoslyn Alemán, cantante del grupo Máxima Alerta, se filmó en su casa mostrando varios carteles en los que se lee: "Por favor, ando localizando a mi patrocinador", antes de mostrar una foto del reguetonero cubano residente en Miami.

En un video publicado la semana pasada, la mujer ya había dejado entrever que quería que Chocolate la patrocinara o, al menos, la ayudara económicamente.

En esa grabación, su hijo le informa que el gobierno autorizó nuevamente los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en cuentas bancarias, y bromea con ella diciéndole que aproveche y deposite sus 40 mil dólares.

"Qué 40 mil dólares? 40 mil dólares mierdas es lo que tengo yo aquí. Únicamente que me los regale el Choco, como el tiene tanto dinero. A lo mejor me regala 40 mil dólares o me sirve de patrocinador", dijo ella entonces.

En otro video humorístico, la anciana se refirió al cantante estadounidense Tekashi 6ix9ine y su costumbre de regalar dinero, y se sumó a la frase del momento, "Que vaya el Choco", cuando su hijo le anunció que regalaría todos los mandados de la bodega a los vecinos.

"Qué vaya el Choco" es el título de un tema que El Micha le dedicó a Chocolate MC, cuyo estribillo llama la atención sobre el papel de mensajero que en el pasado tenía Chocolate entre sus colegas del género urbano.

"Hace falta una botella, que vaya el Choco. / Hierba pa' las estrellas, que vaya el Choco. / Comida pa' nosotros, que vaya el Choco. (…) Hace falta ir a un mandado ahí, que vaya el Choco. / Que no falten los cigarros, que vaya el Choco. / Asere, está lejos, que vaya el Choco", dice la letra que está sonando dentro y fuera de Cuba.

Los residentes en Cuba, cada vez más indignados por la crisis del país, respondían con esa frase a la convocatoria del régimen a desfilar el primero de mayo: "Que vaya el Choco", decían muchos, antes de que la falta de combustible obligara a suspender el acto.

El pueblo se apropió del título del tema para negarse a desfilar el Día de los Trabajadores, una jornada en la que se gastan siempre miles de dólares mientras la población hace colas interminables para la gasolina, los alimentos y otros productos de primera necesidad que escasean en el país.