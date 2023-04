Cambio de tiempo para este lunes en la mitad oriental de Cuba

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) alertó de un cambio de tiempo para este lunes en la mitad oriental de la isla, según parte de la tarde de este domingo.

El Centro Centro de Pronósticos del INSMET anunció en Twitter que para este 1ro de mayo habrá un cambio de tiempo en la mitad oriental de Cuba.

Para esa jornada las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 y 23 ° C y las máximas entre 27 y 30 ° C, mientras que en el Occidente y Centro de la Isla serán de entre 32 y 30 ° C.

El INSMET apuntó, además, en su parte que al final de esta tarde y en la noche estará parcialmente nublado en la región occidental, con la ocurrencia de escasas lluvias; mientras que en la región oriental estará parcialmente nublado y nublado, con algunas lluvias en zonas de la costa norte.

También subrayó que en la región central estará nublado durante todo el día con la ocurrencia de chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas, las cuales se extenderán hasta el horario de la noche, principalmente en zonas de su costa norte.



“Las temperaturas mínimas al final de la próxima madrugada estarán entre los 20 y 23 grados Celsius, inferiores en localidades del interior. En la tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 32 y 35 grados Celsius en la región oriental”, añade la información.

Asimismo, el pronóstico refiere que “soplarán vientos del noroeste al norte en el occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores, girando en la noche al nordeste con igual intensidad. En el resto del país serán variables y débiles”.



Por su parte, las marejadas en la región occidental disminuirán en la tarde y en la noche serán pocas, mientras que en la costa norte central hay mar tranquila desde la tarde, al igual que la costa norte oriental. En toda la costa sur hay mar tranquila.

Este domingo, las condiciones meteorológicas comenzaron a agravarse en las provincias del Occidente de Cuba ante la llegada de un inesperado frente frío que se desplaza desde el sudeste del golfo de México hacia el este, y ha traído fuertes tormentas al país.

El evento meteorológico está precedido por una banda de lluvia y tormenta eléctricas, que afecta la región occidental desde la mañana de este domingo y que continuarán durante la tarde.

La lluvia en La Habana comenzó a arreciar aproximadamente a las 10:30 am., de acuerdo con varios reportes en redes sociales.

Al mediodía de este domingo, más de 200 averías en redes eléctricas ya se reportaban en la capital cubana, tras el deterioro del clima en la zona occidental de la isla.

El deterioro meteorológico en la capital cubana provocó desde hora tempranas numerosas averías en las redes eléctricas y al mediodía se contabilizaban 280 reportes, según apuntó la Empresa Eléctrica de La Habana en Facebook.

A esa hora, en la ciudad había 18 circuitos de distribución afectados en los municipios de Playa, Plaza de la Revolución, Cerro, Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, Marianao, Centro Habana, Boyeros, Cotorro, Habana del Este y La Lisa.