Sancti Spíritus vivió el período húmedo más seco en 10 años y entra a temporada crítica con presas agonizantes

La provincia encara la sequía de primavera con reservas al límite

El recién concluido período húmedo en Sancti Spíritus apenas alcanzó el 66,6 % de la lluvia histórica, lo que lo ubica como el más seco de la última década y deja a la provincia con embalses gravemente deprimidos.

Los especialistas clasificaron la temporada húmeda como “medio seca” en la central provincia.

El comportamiento de las lluvias entre mayo y septiembre explica buena parte del deterioro, pues en ningún mes se rebasó el 85 % del promedio histórico.

Octubre fue la excepción, superando la media con un 110,7 por ciento y convirtiéndose en el más lluvioso del decenio, destacó el periódico oficial Escambray.

Aun así, la mejoría puntual no compensó el déficit general. Los municipios de Fomento, Trinidad, Taguasco y Yaguajay resultaron los más beneficiados, aunque sin alcanzar el 90 % de sus acumulados habituales.

En el extremo opuesto, La Sierpe, Cabaiguán y Sancti Spíritus fueron golpeados con fuerza por la sequía.

El resumen provincial entre enero y octubre deja apenas 853 milímetros de lluvia, equivalentes al 64,3 % de la media, lo cual confirma un comportamiento anual también “medio seco”.

Las consecuencias ya se sienten con dureza en los embalses, que almacenan menos del 35 % de su capacidad total.

La presa Zaza, la más más grandes del país y con capacidad para 1,020 millones de metros cúbicos de agua, guarda hoy menos de 265 millones de metros cúbicos, aproximadamente el 26 % de su volumen de almacenamiento.

Otros acuatorios como La Felicidad y Dignorah permanecen igualmente deprimidos, con 27 y 31 %, respectivamente.

Solo Tuinucú, Higuanojo y Banao dos presentan un estado algo más favorable, mientras Aridanes figura como la excepción, aliviando agua en estos momentos.

El panorama confirma que la provincia encara la sequía de primavera (de noviembre a abril) con reservas al límite y sin señales claras de una recuperación pluvial capaz de revertir la tendencia.

A inicios de septiembre, la presa Zaza, acumulaba apenas 106,4 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 12% de su capacidad de diseño, el segundo registro más bajo de su historia.

Asimismo, la población del municipio cabecera de Sancti Spíritus denuncio que recibía agua turbia, con mal olor y presencia de insectos, una situación reconocida por las autoridades y atribuida a la sequía y a problemas en las fuentes de abasto.

También a mediados de septiembre se supo que más de tres millones de cubanos sufrías de la falta total o parcial de agua en todo el país, según datos oficiales.

El huracán Melissa, aunque dejó destrucción a su paso por el oriente de Cuba, a fines de septiembre, también provocó un hecho sin precedentes: el embalse Protesta de Baraguá, en Santiago de Cuba, alcanzó su mayor acumulado histórico de agua.

Las lluvias del meteoro dejaron a la provincia de Guantánamo con reservas de agua casi al tope, pero con un sistema de abasto frágil que no logra restablecer el suministro a miles de habitantes afectados por interrupciones eléctricas y alta turbidez en los ríos.