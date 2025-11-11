Suspenden navegación marítima en golfo de Batabanó por deterioro de condiciones del tiempo

Vídeos relacionados:

La Administración Marítima de Cuba (AMC) anunció la suspensión de la navegación en el golfo de Batabanó desde este martes, debido al deterioro de las condiciones del tiempo.

La entidad estatal informó que la navegación marítima se cancela a partir de las 00:00 horas de este 11 de noviembre, a causa del empeoramiento de la situación hidrometeorológica en la ensenada, que afectaría la seguridad durante la travesía y el atraque en los puertos de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, y Nueva Gerona y Cayo Largo del Sur, en el municipio especial Isla de la Juventud.

“La medida se mantendrá hasta tanto no mejoren las condiciones del tiempo”, subrayó la AMC en una nota informativa publicada este lunes.

Añadió que se continuará dando “seguimiento a la evolución de esta situación” y se notificará el restablecimiento de la navegación en la zona “en cuanto mejoren las condiciones hidrometeorológicas”.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET) de Cuba advirtió que el segundo frente frío de la actual temporada invernal 2025-2026 estaría llegando al occidente cubano durante la mañana de este lunes, provocando un cambio de tiempo; mientras que a la región central arribaría al final de la tarde o las primeras horas de la noche.

Según el pronóstico para este martes, se registrarán temperaturas mínimas entre 17 y 20 grados Celsius en el occidente y centro del país, mientras que en oriente alcanzarán entre 20 y 23 °C. Mientras que durante la tarde, las temperaturas máximas estarán entre 20-23 °C en el occidente y centro, y entre 24-27 °C en la zona oriental.

El INSMET prevé fuertes marejadas en la costa norte occidental, con inundaciones ligeras en zonas bajas, incluido el malecón de La Habana. Además, oleaje en la costa norte central y oriental, que se incrementará a marejadas desde la mañana. También anunció poco oleaje en el litoral sur del oriente cubano, y oleaje en el resto de la costa sur.

Los vientos soplarán del norte al nordeste, con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora, y llegarán a 40 km/h en zonas del litoral norte occidental y central, con rachas superiores. Mientras, en el oriente serán variables débiles y desde el final de la mañana, tendrán dirección del norte al nordeste con velocidades entre 10 y 25 km/h, hasta 30 km/h en el litoral norte, con rachas superiores.