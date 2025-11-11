Cierran el Malecón de La Habana por fuerte oleaje y penetraciones del mar

Cierre del malecón y el túnel de la bahía de La Habana por penetraciones del mar

El Malecón de La Habana y una senda del Túnel de la Bahía se encuentran cerrados a la circulación vial este martes, debido al fuerte oleaje y las penetraciones del mar que se registran desde la víspera, tras la llegada de un frente frío al occidente de Cuba.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de la capital cubana informó que, debido a las inclemencias del tiempo, fueron cerrados el carril izquierdo del túnel, en sentido Cabaña-Habana, y el Malecón en ambas direcciones.

Captura de Facebook/Héroes de azul en Cuba

Las autoridades exhortaron a la población a “tomar las precauciones y cumplir con las medidas de seguridad del tránsito”.

Con la entrada este lunes al occidente cubano del segundo frente frío de la actual temporada invernal se produjo un cambio de tiempo, con descenso notable de las temperaturas, chubascos y lluvias aisladas, vientos y fuertes marejadas en la costa norte de la región occidental.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET) de Cuba advirtió que ocurrirían inundaciones ligeras en zonas bajas, incluido el Malecón de La Habana. Además, pronosticó vientos del norte al nordeste, con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora, que podían llegar a 40 km/h en zonas del litoral norte occidental y central, con rachas superiores.

Usuarios de redes sociales compartieron videos que muestran las fuertes marejadas y penetraciones del mar que comenzaron a registrarse en el Malecón desde la noche del lunes y se mantienen hoy.

Residentes del Vedado reportaron inundaciones en zonas bajas próximas al litoral. Pasada la medianoche, el agua llegaba a la calle 1ra, cerca de la avenida Paseo, como muestra una fotografía publicada por Carlos Espinosa Betancourt en Facebook.

Captura de Facebook/Carlos Espinosa Betancourt en Maravilloso Malecón

El comunicador Yosmany Mayeta también reportó el suceso: “La Habana está viviendo otra jornada marcada por el empuje del mar. El frente frío que llegó al occidente del país provocó penetraciones del mar en zonas de Paseo y el Malecón, donde las olas saltan por encima del muro como si la ciudad fuera demasiado pequeña para contenerlas”, describió.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

En su previsión meteorológica de las 11:00 a.m. de hoy, el INSMET pronosticó un día invernal en el occidente y centro del país, y cambio de tiempo en la región oriental.

Según el reporte, en occidente y centro estará parcialmente nublado con escasas lluvias, disminuyendo a poca nubosidad al final de la noche en localidades del interior y sur. Además, habrá marejadas en todo el litoral norte y oleaje en la costa sur occidental y central.

A causa del deterioro de las condiciones hidrometeorológicas en el golfo de Batabanó, se suspendió la navegación marítima en la zona desde las 00:00 horas de este martes. Las inclemencias del tiempo podían afectar la seguridad durante la travesía y el atraque en los puertos de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, y Nueva Gerona y Cayo Largo del Sur, en el municipio especial Isla de la Juventud.

Meteorólogos cubanos advirtieron que en la madrugada del miércoles podrían registrarse las temperaturas más bajas del actual frente, pues la nubosidad disminuirá y el aire frío se hará sentir con mayor intensidad.

Este nuevo frente marca la primera irrupción significativa de aire frío de noviembre, que dará una tregua al calor y traerá al país el ambiente típico de inicios del invierno cubano.

El fenómeno meteorológico también ha provocado un descenso considerable de las temperaturas en el sur de Florida desde el fin de semana.