Díaz-Canel pide a cubanos "aportar algo al bienestar de la Patria" este Primero de Mayo

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel pidió a los cubanos este Primero de Mayo “aportar algo al bienestar de la Patria”, mientras mantiene un encuentro con unos “300 amigos” estadounidenses que apoyan la eliminación del embargo a la isla.

“¡Viva el #1Mayo! Fiesta de los trabajadores. Vamos a poner #ALaPatriaManosYCorazón. Siempre hay obra noble y útil que hacer por #Cuba. Que no pase la celebración sin aportar algo al bienestar de la Patria. Y el 5 celebramos la fecha”, escribió este lunes Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, quien se reunió en el Palacio de la Revolución con unos 300 estadounidenses que apoyan al régimen y de visita a la isla por las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores.

En otro mensaje en la misma red el gobernante apuntó que “la lluvia en buena parte del país nos impedirá salir a festejar el #1Mayo. No cancelamos la celebración, la posponemos para el próximo día 5. Seguimos convocados para ponerle #ALaPatriaManosYCorazón”.

Tras sus mensajes un usuario en la red le preguntó qué era lo que realmente estaba celebrando. “¿Qué celebra usted señor? ¿Sus Rolexs proletarios? ¿Su closet de millonario luchador por los derechos de los pobres? ¿Su lujosa vida de compromiso contra los imperios y a favor de la unidad latinoamericana? ¿Qué celebra usted? ¿Dónde está haciendo cola ahora mismo? Payaso!!!”, cuestionó en la red el internauta.

“El mundo entero, menos Cuba claro, amaneció en protestas por los derechos de los trabajadores. Ese es el verdadero objetivo de un Primero de Mayo, hacer sentir el poder y fuerza de los trabajadores, que el gobierno nos tenga respeto. #ComunismoEsMiseria #SalarioJustoParaLosMedicos”, expresa uno de los tantos mensajes de respuesta.

Otro internauta le pregunta que le gustaría “saber de sus muchachos; dónde trabajan, si estudian dónde, cuál es su actividad diaria, estoy absolutamente convencido que su Pueblo, quiere saber de la familia de su Presidente”.

En las redes sociales, además, se han hecho notable las burlas de los cubanos por la supuesta suspensión de “las actividades conmemorativas” de este día por una supuesta “inestabilidad climatológica” prevista para este lunes.

Aunque el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET) anunció este domingo una banda de lluvias y tormentas eléctricas asociadas al frente frío -que afectarían la región occidental desde la mañana de este domingo y continuarían durante la tarde-, los usuarios cubanos de redes sociales compartieron la previsión meteorológica que brindan distintas aplicaciones de sus teléfonos móviles, y que contradicen el pronóstico oficial.

“¡Buenos días mi gente! Muchos países en todo el mundo celebran el 1ro de mayo, y hoy lo celebrarán con lluvia o sin lluvia. ¡En Cuba no! Hoy en Cuba celebraremos el día internacional de la lluvia. ¡Vamos! ¡Dame actualizaciones climáticas! Llover o no llover, ¿y dónde? #CubaEstadoFallido”, dijo la cuenta parodia de Lis Cuesta, la funcionaria de cultura a la que su esposo, el gobernante Miguel Díaz-Canel, retiró el título de primera dama.

Según el usuario Gusano Post Soviético, en La Habana este lunes habrá una temperatura media de 22 grados, con el cielo despejado. En torno a las nueve de la mañana y hasta el mediodía, la jornada estará perfecta para cualquier actividad al aire libre, con temperaturas por encima de los 24 grados y cielo mayormente despejado.

“Según Weather.com, el 1° de mayo será un día perfecto en La Habana para desfilar”, dijo por su parte la cuenta parodia de DeZurdaTeam compartiendo una captura de pantalla con el pronóstico de la aplicación.

“Parece que se pronostica clima de libertad en todo el territorio nacional. ¡Profesionales del ridículo!”, dijo el usuario Ariel Rodríguez, compartiendo captura de pantalla de una aplicación de pronósticos meteorológicos con el mapa de Cuba.

“No va a llover”, dijo Canelo2022 muriéndose de risa; mientras que Alguien en Cuba compartía otra previsión meteorológica para toda la semana y advirtió: “Y justo el viernes 5 lloverá”.