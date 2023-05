Denuncian abuso policial contra menor de 14 años en Holguín 

Usuarios de redes sociales comparten una denuncia por el abuso policial contra una menor de 14 años en la ciudad de Holguín.

“En algún lugar de #Cuba continúa la represión al pueblo, esta vez los esbirros de la #NarcoTiraniaCastro golpean y violan los #DDHH de un menor de 14 años. El día que la tonfa sea para el otro lado, otro gallo cantará!”, apunta en Twitter la usuaria que se identifica como Luciana, quien comparte un video donde se muestran a dos policías, un hombre y una mujer, increpando a una persona que salió a defender a la menor.

“Espérate que es una menor de edad. Me voy ahora mismo para fiscalía. Camina que ella no puede faltarte el respeto a ti. En una menor de edad y le están faltando el respeto. Yo la regaño, no tienen por qué faltarle el respeto”, refiere la persona que acompaña a la menor.

En otra parte del video se escucha gritar y llorar a la menor y a esa misma persona decir a gritos contra los dos policías “es una menor de edad, no le hagan eso, (…) asquerosos, Patria y Vida porque nos están matando”.

En otra denuncia en la misma red, sobre el mismo incidente violento contra la menor, el usuario que se identifica como Javi dice: “La policía del régimen cubano golpea a una menor de 14 años. En estos casos es cuando me acuerdo que la UNICEF no debe existir”.

En esa misma publicación otra usuaria explica que vio en otro video, tomado desde lejos, “cómo el policía le pega un puñetazo a la muchacha y cuando empiezan los gritos y se da cuenta que lo están grabando, levanta los brazos y sale caminando”.

Las denuncias de violencia policial en Cuba se han vuelto cada vez más frecuentes en redes sociales.

En la última semana, también un joven cubano fue víctima de abuso policial en Ciego de Ávila, donde lo golpearon dos oficiales que gritaban "Yo soy Fidel".

El hecho violento ocurrió en la Plaza Camilo, en el municipio Ciego de Ávila, cuando dos policías le gritaron a un joven de la raza negra -que no ha sido identificado- y le propinaron severos golpes al llevarlo a la patrulla, según un post del internauta Efraín Abreu Sánchez.

En varios videos que lograron filmar testigos del abuso se observa a uno de los oficiales gritar y gesticular ante el muchacho, mientras vociferaba "Yo soy comunista".

"Te equivocaste al decirme una mala palabra a mí... Comunismo… yo soy comunista, ¿qué pinga es? Usted es comepinga, no hables ni pinga de lo que no tienes que hablar. Yo soy fidelista, comunista, revolucionario, ¿qué pinga es?, se escucha decir a uno de los agentes uniformados mientras empuja al joven.

En otros, se muestra al joven siendo conducido a la fuerza a la patrulla, donde lo tumban sobre el auto para esposarlo en medio de golpizas y gritos de "Yo soy Fidel".

La brutalidad policial llegó a tal punto que lo arrojan al suelo y uno de los uniformados le aplicó una técnica de contención y siguió golpeándolo, hasta que fue metido a la patrulla, finalmente, entre patadas de los agentes. Al muchacho no se le vio oponer resistencia ante el arresto en las imágenes publicadas.

Recién, conductores cubanos denunciaron también el violento arresto de un chofer de guagua en el Parque de la Fraternidad, en La Habana, luego de que una pasajera lo acusara de haberla estafado.

El chofer, que manejaba un P14 en la ruta La Joya de San Agustín 330-Parque de la Fraternidad, fue agredido por un policía que lo agarró por el cuello, hasta que decidió llevárselo esposado.

En un hecho similar, un abogado denunció que fue golpeado por varios policías que lo detuvieron en La Habana por vender cigarros sin licencia a inicios de abril.