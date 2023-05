Campesino pierde cosecha por falta de combustible: "Se me está secando"

Un campesino cubano afirmó que está en riesgo de perder su cosecha de maíz por falta de combustible que necesita para el sistema de regadío, según trascendió en redes sociales.

El cubano Raciel Segurola expuso este lunes en el grupo de Facebook "Agricultores cubanos emprendedores" que, en medio de una fuerte sequía, no tiene cómo regar su cultivo por falta de combustible.

"Mis compañeros, se me está secando y no hay petróleo, pero mucha necesidad de comida hay, ¿qué solución será?", escribió preocupado el campesino.

Captura de Facebook / Agricultores cubanos emprendedores

La mayoría de las soluciones ofrecidas en los comentarios a la publicación apuntaban a que solo podía esperar por la lluvia, en medio de un desabastecimiento de combustible crítico en el país.

"Con ese problema hay muchos campesinos que no tienen con qué regar los cultivos ni con qué sembrar", expresó alguien en el post.

Decenas de foristas denunciaron la grave situación de la agricultura en Cuba, un sector que, a juzgar por las opiniones de algunos, no es uno de los priorizados por el gobierno.

"El problema es que garantizan primero el gas licuado y la gasolina para transporte y el hogar, y no de la agricultura,.no se dan cuenta que la gran mayoría del campesinado riega con combustible, no todos tienen la posibilidad de regar con electricidad, y más necesario a la hora de preparar la tierra, ¿qué va a pasar con la agricultura en nuestro país?", escribió otra persona indignada.

Muchos, bromeando, le propusieron que rezara y aguardara por un aguacero que salvara su cosecha porque la escasez de combustible no parece tener fin.

"Amigo, sucede que la gran parte de la agricultura está algo así como primitiva. Dolorosamente te digo que quizás tengas las esperanzas en la lluvia. Imagino cómo te sientes, que todo esfuerzo fue en vano", le comentaron.

"Después quieren que los campesinos siembren y produzcan pero no se nos ayuda, ahora si se seca lo perdiste todo y al final no llega a la mesa de los cubanos y si no se seca vas a tener afectaciones de rendimientos y quien sale perjudicado es el campesino, que va a recibir menos ingresos", sentenció alguien.

No son pocos los agricultores que pierden su cultivo por la crisis de combustible. Daniel Alfaro Frías, residente en Guanajay, lamentó la pérdida de sus cosechas por la falta de recursos para atender los cultivos, en medio de la crisis alimentaria que atraviesa el país.

Un campesino cubano pidió hace unos días al gobierno destinar el combustible que se usaría en el acto del Primero de Mayo a la producción de alimentos.

El propuso destinar el combustible para transportar masas de personas a la producción de alimentos.