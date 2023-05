Reaparece Hassan Pérez con discurso en inglés

Hassan Pérez Casabona, antiguo dirigente estudiantil que se hizo famoso por sus discursos eufóricos llenos de frases atropelladas y loas al régimen, reapareció esta semana en un video hablando en inglés.

Hassan, quien actualmente ejerce como historiador en el Centro de Estudios Hemisféricos y de Estados Unidos de la Universidad de La Habana, habló esta semana en un evento online de grupos europeos de solidaridad con el régimen.

"Déjenme decirles algo: mi inglés es terrible. Solo diré unas pocas palabras en inglés, prefiero hablar en español", señaló Hassan.

El video fue compartido en Internet el pasado 28 de abril, por Cubanos en UK, un grupo en Gran Bretaña defensor del régimen.

El ya olvidado dirigente de la FEU, quien se presenta como Doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, solo habló en inglés al principio de su intervención.

Los restantes 19 minutos los dedicó a comentar en español sobre los efectos del "bloqueo" estadounidense en la sociedad y la economía cubana.

Su pésimo inglés ha originado burlas en las redes.

"Dura competencia entre los alumnos de ingles de la Ñico López. Canelo is no tu gud. I am de bes. Firma: Hassan Pérez Casabona", se burló el abogado cubano Eloy Viera Cañive, quien compartió el corto y comparó el inglés de Hassan y el del gobernante Díaz-Canel.

"El inglich de la Nico López no tu gud. Hassan Perez ('la amenaza') le hace la competencia al Canelo", se mofó en su Twitter.

En marzo de 2019, tras muchos años fuera de los focos, Pérez Casabona reapareció en Bolivia para presentar su libro El dedo en la llaga: breve aproximación a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde la geopolítica y la seguridad nacional (1945-2019).

A la presentación del texto, publicado por el gobierno boliviano, asistió el entonces presidente Evo Morales lo recomendó para enseñar "doctrina nacionalista" entre las fuerzas de seguridad de su país.

Hassan fue presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y alcanzó especial notoriedad en el año 2000, durante la campaña del régimen para conseguir el retorno a la Isla del niño balsero Elián González.

Con su encendida verborrea en la Tribuna Antimperialista y su severa línea ideológica, llegó a ser uno de los rostros más visibles de la llamada Batalla de Ideas.

Graduado de Historia en la Universidad de La Habana, de la FEU pasó a ser segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) cargo del que fue destituido en 2008. También fue diputado a la Asamblea Nacional.

Una escueta nota publicada entonces por el diario Juventud Rebelde reveló que había sido sustituido por una "lógica renovación de los cuadros", y que comenzaría a dar clases en una institución universitaria del Ejército, una decisión que a muchos cubanos le pareció "un truene" del gobierno.

Fue así como Hassan Pérez perdía absoluto protagonismo en la vida política cubana y se iniciaba como "investigador".

Solo en 2019 se conoció que el año anterior había llegado a Bolivia, para fungir como asesor de la guardia presidencial de ese país.