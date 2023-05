Cubana de Miami sin intestino grueso cuenta su historia: “Estoy de pie, viva y dispuesta”

Una cubana residente en Miami sin intestino grueso por padecer desde hace más de diez años de las enfermedades de Crohn y Colitis, aseguró que lo importante es que está “de pie, viva y dispuesta”, tras contar su historia en redes sociales.

Dunia Zincke este jueves contó su batalla en el perfil de Facebook “Historias de Superación” en la que refirió que “desde 2012 tengo la enfermedad de Crohn y Colitis, algo muy raro en pacientes, en tener las dos juntas. Me he sometido a 10 cirugías, algunas con éxito, otras no. Hoy en día no tengo intestino grueso, solo intestino delgado y solo una pulgada de retum. Estas fotos son solo una pequeña muestra de mi camino por esta larga batalla que ya me considero ganadora de ella, gracias a mis médicos a mi bella familia y a Dios”.

También refirió que este jueves “hace solo un mes que me sometí a mi última cirugía, ya reconectada y pidiéndole a Dios me siga dando salud”.

Captura Facebook /“Historias de Superación”

“Estoy de pie, viva y dispuesta a seguir aquí. Amigos, Dios nos ama y nos tiene aquí por un propósito. Todos los dolores pasan aunque creamos en ese momento que no es así”, concluyó en su publicación Zincke, quien difundió fotos de su estancia en los hospitales y de la bolsa que lleva en su abdomen.

Tras su publicación numerosos usuarios le han felicitado por su fuerza y le han deseado que se siga recuperando sin perder la fe en ella ni en Dios.

“Mucha fuerza, que la tienes de sobra. Según tus palabras, eres guerrera de mil batallas”, comentó en su historia una usuaria de la red.

Otra internauta también le contó que era cubana, que vivía en Miami y padecía su misma enfermedad desde hacía 23 años. “Hace un mes atrás me hicieron una operación y me quitaron el colon, ahora estoy en recuperación. Has pasado por muchas cirujas, eres una gran guerrera y con muy buena actitud, te felicito, y te deseo que todo te vaya bien, que te recuperes pronto y estés bien, un abrazo”.

“Oye mija, que los ánimos sigan así y que te recuperes al máximo. Mis mejores deseos para ti. Dios te siga bendiciendo siempre. La vida después de un accidente, una enfermedad, o como se le pueda llamar, después de eso, es siempre agradecerle a Dios, ya que él nos da las oportunidades para algo mejor, te mando un fuerte abrazo y nuevamente bendiciones para ti y para tu gente”, se lee en otro comentario.

Asimismo, desde Cuba otra internauta le deseo “que Dios te siga bendiciendo y te dé mucha fuerza”.

Según la Clínica de Mayo, la enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria, que provoca la hinchazón de los tejidos (inflamación) del tracto digestivo, que a su vez puede producir dolor abdominal, diarrea grave, cansancio, pérdida de peso y malnutrición.

La inflamación como resultado de esta enfermedad puede afectar distintas zonas del tracto digestivo según la persona, en la mayoría de los casos, el intestino delgado. La inflamación suele ampliarse a las capas más profundas del intestino.

La enfermedad de Crohn puede ser dolorosa y debilitante, y, en algunos casos, puede llevar a complicaciones que pueden poner en riesgo la vida.

No hay una cura conocida para la enfermedad de Crohn, pero existen terapias que pueden reducir considerablemente sus signos y síntomas, y que incluso pueden lograr una remisión a largo plazo y la desinflamación del intestino. Muchos pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener una vida normal con la ayuda de un tratamiento, dice la institución.