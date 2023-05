Joven manifestante del 11J intenta suicidarse en prisión de Quivicán

Prisión en Cuba (imagen de referencia) Foto © Canal Caribe

La madre cubana Beatriz Conde Mesa denunció que la vida de su hijo, el preso político del 11J Abel Lázaro Machado Conde, corre peligro en prisión porque ha intentado suicidarse.

Machado Conde es paciente psiquiátrico y se encuentra interno en la cárcel de Quivicán, donde no recibe atención médica, ni le proporcionan el tratamiento de psicofármacos que necesita para mantenerse estable.

El lunes el joven intentó suicidarse en el área de los baños de la compañía número 6 de la prisión de Quivicán. A pesar de estar en una situación vulnerable, los guardias respondieron con maltrato físico, lo mantuvieron toda la noche esposado de manos y pies en un pasillo.

Beatriz denunció ante Radio Televisión Martí este caso de tortura y dijo que su hijo no ha recibido atención de ningún psiquiatra a pesar de que, al ser detenido y juzgado, una especialista de esa rama de la medicina certificó que el joven no era apto para estar en una prisión.

La madre del preso político del 11J declaró que siendo Abel niño, fue diagnosticado con trastorno orgánico de la personalidad. Tiene déficit de atención y lesiones en el cerebro. Este joven ha tenido múltiples intentos de suicidio.

"Desde pequeño trató de cortarse las venas, también se intentó ahorcar con un cinto cuando tenía 10 años", explicó la madre del preso político.

"Solo le están dando en prisión el medicamento para la epilepsia", dijo. "No dan ningún antidepresivo. A él no le dan nada de eso. Siempre tomó la carbamazepina porque él tiene, aparte del trastorno de la conducta orgánica, un foco de epilepsia", señaló.

La madre cubana pidió atención sobre su caso y responsabilizó al régimen si algo le pasa a la vida de su hijo.

"Responsabilizo desde la policía de Güines, a la Seguridad del Estado y el jefe de la prisión. Les he estado advirtiendo hace rato que a mí nadie se me pare a decirme que al chiquito le pasó nada, porque cuando yo me paré en la Fiscalía de la Región, a mí se me dijo que ese niño nadie lo iba a tocar. Responsabilizo en este país a todo el que ha tenido que ver con él, con la vida de mi hijo", dijo Beatriz.

En abril la madre denunció que su hijo se encuentra en condiciones infrahumanas en la cárcel de Quivicán. Duerme en el piso porque su colchón está "lleno de huecos" y solo tiene una tabla con chinches para acostarse.

Abel Lázaro Machado Conde está cumpliendo una condena de 9 años de privación de libertad. Fue hallado culpable de delitos de sabotaje y desórdenes públicos, por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Güines, provincia Mayabeque.

En marzo el joven sufrió una golpiza en prisión. Asegura que el responsable fue Yulieski Menéndez Montero, segundo jefe del penal. Otro preso, Kevin Canlo Morales, fue golpeado brutalmente por Menéndez hasta morir, en la cárcel de Quivicán.