Cubano que perdió su casa en incendio provocado por apagones pide justicia

El joven cubano F. Javier Ruiz denunció que el pasado año perdió su casa en un incendio provocado por una cadena de apagones y las autoridades del país han ignorado sus reclamos de justicia.

El joven relató al periodista Mario J Pentón que el 4 de febrero de 2022 sobre las 6:00 pm sus vecinos le avisaron que la casa se estaba quemando.

Cuando llegó –desde el mediodía se encontraba en casa de unos amigos– vio una multitud intentando sofocar el fuego, que devoró la vivienda casi en su totalidad.

F Javier Ruiz. Facebook

"Los bomberos llegaron y solo quedaban partes de las paredes, fue un incendio total. Los bomberos hicieron sus investigaciones, el levantamiento, y determinaron que la causa del siniestro fueron cinco apagones consecutivos que ocurrieron en ese mismo instante y tras 20 min de restablecido el servicio eléctrico se vieron las primeras llamas del incendio. En el metrocontador había un hueco que fue por donde entró el fuego a la casa", explicó.

Afirma que con el dictamen de los bomberos ha ido a todas las autoridades pertinentes, incluso al Consejo de Estado, pidiendo justicia y que le devuelvan lo que perdió.

Ruiz, del kilómetro 55 de la carretera de Santa Cruz del Sur, poblado La Jagua, Camagüey, lamenta que solo ha recibido evasivas y malos tratos.

F Javier Ruiz. Facebook

"Ellos dijeron que harían la gestión con la provincia, que me dijeron que me iban a ayudar con lo que hubiese. Me recomendaron que legalizara el terreno, cosa que hice, y cuando fui a reclamar me preguntaron qué hacía allí, si no había nada para darme. Cuando él preguntó si tendría que esperar cinco años para ser atendido le dijeron que no, que posiblemente 8 o 10 años", señaló.

Por su parte, Empresa Eléctrica negó la reclamación que estaba sustentada en la resolución de los bomberos, los cuales aseguraron que la vivienda se quemó por congestión en las líneas.

El joven, quien a cuenta de sus reclamaciones ha perdido hasta su trabajo, afirma que ya va por tres quejas enviadas directamente al Consejo de Estado y por ello ha recibido amenazas de la Seguridad del Estado.

"Me expulsaron de mi trabajo, me persigue la Seguridad del Estado y no tengo donde vivir", dijo en declaraciones a Pentón.

Esta semana publicó nuevamente el video de su casa, y afirmó: "Este no es el Hotel Saratoga ni la base de Supertanqueros de Matanzas, por la que se lucha para recuperar todo. Esta era una vivienda que no les pertenecía ni al Gobierno ni a la Empresa Eléctrica ni al partido. Era mi casa y pido Justicia si es que eso funciona en esta Isla".