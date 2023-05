Balsero cubano del 11J que estaba detenido en la Base Naval de Guantánamo recibe refugio en Canadá

Un cubano que en 2022 se fue en balsa para evitar ir a prisión por el 11J y fue rescatado por guardacostas estadounidenses, acaba de recibir refugio en Canadá, tras casi un año retenido en la Base Naval de Guantánamo.

Yariel Alfonso Puerta enfrentaba una petición fiscal de seis años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Matanzas, por lo que se lanzó al mar con un amigo, el día en que la policía iría a su casa para llevarlo al juicio.

Yariel, de 27 años, habló con el periodista Mario Pentón, de América TeVe, a quien confesó que no pensó que Canadá lo escogiera, pero que aprovechará la oportunidad que le dio la vida. Por ahora, sus planes son trabajar, ir a ver a su hijo y llevar a su madre con él.

"Nunca imaginé venir a este país, nunca imaginé que fuera tan buen país", subrayó feliz.

El 13 de mayo del 2022, cuando viajaban a bordo de una embarcación rústica, Yariel y su compañero fueron interceptados por guardacostas cubanos, quienes intentaron hacerlos regresar a la costa, encuentro en el perdieron la vela y dos remos.

Pero cuando la madre del joven, que estaba en directo hablando con él por videollamada, les advirtió a los guardias que publicaría el video en redes sociales para denunciarlos, estos los dejaron seguir viaje.

Tras ser rescatados por la Guardia Costera estadounidense, Alfonso Puerta pudo pasar su entrevista de miedo creíble y fue trasladado a la Base Naval de Guantánamo.

Allí estuvo 11 meses y tres días, y según detalló a Pentón, llevó una vida normal, no como un prisionero, con acceso a buena comida, atención médica y durmiendo en una habitación con aire acondicionado.

El joven agradeció a los cubanos en el exilio que abogaron por que no lo regresaran a la Isla, a los periodistas involucrados y en especial a su mamá, "que estuvo ahí y no tuvo vida" durante esos días que no se sabía de él.