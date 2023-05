Esposa de preso político Maikel Puig denuncia acoso de Seguridad del Estado contra él y su familia

Saily Núñez, esposa del prisionero político Maikel Puig, denunció que la Seguridad del Estado mantiene el acoso constante contra en su casa y contra su esposo, en la prisión de Agüica, Matanzas, donde cumple una condena de 14 años por su participación en las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Este miércoles, al salir de su casa, agentes del régimen le prohibieron andar libremente por las calles y le indicaron que debía permanecer al menos tres días en su casa, según trascendió en una directa de Facebook donde denunció que está sitiada actualmente.

Según contó en la transmisión, al dejar su casa enseguida divisó a los represores apostados en la esquina de su calles y, aunque les increpó por semejante acto, ellos le dijeron que no podía dejar su hogar.

En su testimonio también refirió que Maikel Puig está plantado en la cárcel de Agüica y le exclamó a los policías que más les valía que no le suceda nada a su esposo.

"No me dejan llamar por teléfono. Aquí la revocadora está al lado mío para decirme que no puedo hablar por teléfono", expuso el prisionero político en una llamada a su esposa donde le contó que les prohibieron la comunicación telefónica.

En su audio trascendió que a otros presos del 11J los habían sacado de sus celdas, a uno de ellos por la madrugada, y desconocen actualmente su paradero.

Maikel Puig es uno de los presos políticos cubanos en huelga de hambre ante la visita del alto comisionado Josep Borrell a Cuba.

Los prisioneros piden a la Unión Europea que no normalice sus relaciones económicas y políticas con la dictadura, que condene la grave situación de derechos humanos y condicione sus relaciones a la liberación de todos los presos políticos y la consolidación de una transición democrática.

Puig Bergolla, manifestante del 11J en Mayabeque, fue en principio condenado a 20 años de prisión por salir a protestar, la sanción más alta de las aplicadas en Güines, por los presuntos delitos de “desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato a la figura agravada”.

A finales de junio de 2022, tras presentar el recurso de casación, su sentencia fue reducida a 14 años de privación de libertad.

A pesar de vivir en Güines, su familia debe recorrer más de 150 kilómetros para visitarlo en la cárcel en Colón, Matanzas.