"Corrupto y simulador", la calificación del régimen a Alejandro Gil tras condenarlo a cadena perpetua

Vídeos relacionados:

El régimen cubano dio a conocer este lunes la imposición de cadena perpetua al exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, al declararlo culpable de espionaje a favor de Estados Unidos, corrupción continuada, sustracción de documentos oficiales, violación de sellos y otros delitos económicos. Una segunda causa, también concluida, le sumó 20 años adicionales de prisión, con confiscación de bienes y prohibición de ejercer funciones públicas.

La severidad de la condena no sorprendió a su familia. Desde España, su hermana, la jurista y expresentadora María Victoria Gil, había advertido semanas antes que la perpetua “ya estaba predeterminada”, al asegurar que todo el proceso respondía a una operación política del aparato represivo.

El Tribunal Supremo Popular informó que durante las vistas orales, realizadas en noviembre, se probaron, según su versión, delitos graves que justificaban la condena máxima.

El documento oficial calificó al exministro como un funcionario “corrupto y simulador” que habría engañado al país y puesto información clasificada “a disposición de los servicios del enemigo”.

Sin embargo, la acusación más explosiva, el supuesto espionaje para la CIA, nunca fue explicada públicamente, ni se reveló evidencia alguna.

Ese vacío informativo fue llenado por la voz más persistente del caso: su hermana, quien denunció una investigación controlada íntegramente por la Seguridad del Estado, con expedientes “encriptados” y sin garantías reales.

Lo más leído hoy:

“La sentencia ya estaba dictada”

En entrevistas con Martí Noticias y El Mundo de Darwin, María Victoria aseguró que “Alejandro niega categóricamente punto por punto todo lo relacionado con espionaje”. Y aunque la defensa, liderada por el abogado Abel Solás, habría rebatido cada acusación, el desenlace, dijo, era inevitable.

“De la cadena perpetua no se va a librar. Esa sentencia está predeterminada”, sostuvo días antes de que el Tribunal la hiciera oficial.

La caída de Alejandro Gil comenzó el 1 de febrero de 2024 con una llamada de Marrero para informarle su destitución por “mal trabajo”, había señalado su hermana.

Semanas después, cuando el exministro acudió nuevamente a la oficina del primer ministro para entregar documentación, se encontró con dos oficiales de la Seguridad del Estado, quienes lo notificaron de que estaba bajo investigación.

Lo que siguió, según la familia, fue reclusión en casas controladas por el MININT, un expediente construido sin transparencia y un traslado a una prisión de alta seguridad donde solo recibe 15 minutos de visita cada 15 días.

María Victoria sostiene que el caso no revela solo un presunto delito, sino “luchas internas en el poder”, donde un funcionario se convierte en chivo expiatorio para proteger a otros.

“En un país donde toda la cúpula es corrupta, tendrían que juzgarlos a todos”, dijo. “Por eso recurren al espionaje”.

Un silencio oficial que deja a la familia como única voz

El juicio concluyó sin cobertura mediática oficial. Ni el Noticiero ni la prensa estatal mencionaron el proceso. Los familiares solo pudieron asistir tras firmar documentos de confidencialidad, una práctica que busca, según la hermana, “silenciar a las víctimas”.

Mientras el Tribunal asegura que se respetaron todas las garantías, la familia denuncia aislamiento, opacidad y un expediente político para condenar a uno de los rostros más visibles del desastroso “ordenamiento monetario” y de la crisis económica que marcó la vida de los cubanos.

La sentencia de cadena perpetua ya es oficial. Lo que sigue siendo un misterio, como casi todo en el poder cubano, es ¿por qué cayó realmente Alejandro Gil?, y a quién protege su condena.