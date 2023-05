Consulado de España en La Habana informa sobre voto en elecciones generales

El Consulado de España en La Habana informo sobre el procedimiento para que los ciudadanos de su país en el extranjero voten en las elecciones generales convocadas para el 23 de julio próximo.

“23 de julio, electores españoles residentes en Cuba pueden votar: -15-20 julio en urna, -Por correo en Cuba hasta el 18 de julio, -Solicitando votar por correo en España hasta 13 de julio”, informó este miércoles en Twitter el consulado español en la isla.

También en el mensaje compartieron el link a la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en la que refieren con más detalles el procedimiento para participar en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del país ibérico.

Allí explican que podrán participar las personas de nacionalidad española que consten de alta como residentes en la demarcación consular y figuren inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (voto CERA).

También podrán participar las personas de nacionalidad española que se encuentren temporalmente en la demarcación consular y figuren inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular (voto ERTA).

Este lunes, tras la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones municipales y autonómicas del fin de semana último, el presidente Pedro Sánchez decidió convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, que debían realizarse en el mes de diciembre.

El adelanto de la cita electoral fue anunciado desde el Palacio de La Moncloa, sede de un gobierno de coalición entre socialistas y los comunistas de Podemos, quienes ven los días contados hasta la fecha de las nuevas elecciones.

“Acabo de mantener un despacho con su Majestad el Rey en el que le he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales (…) el 23 de julio”, dijo el presidente español.

La reacción de Sánchez respondió a la pérdida de territorios gobernados por el PSOE, como Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y La Rioja, que cayeron en manos del Partido Popular, que ahora tendrá que pactar con la ultraderecha de Vox para conseguir mayorías suficientes para gobernar en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Aún no se sabe si el presidente se postulará como candidato y buscará la reelección. Por ahora su decisión de adelantar las elecciones busca contener seis meses de desgaste y evitar que siga creciendo la derecha, más movilizada que la izquierda en esta última cita, según El Mundo.

Marcado por la gestión de la pandemia y la crisis abierta a nivel mundial con la invasión rusa de Ucrania, la gestión de Sánchez ha conseguido mantener a flote la economía española a pesar del aumento de la inflación, y tener iniciativas legislativas de calado, como la subida del salario mínimo, a pesar de las tensiones internas del ejecutivo de PSOE y Podemos.

La decisión de disolver las Cortes y adelantar los comicios supone, además, que Sánchez renuncie a la presidencia española de turno de la Unión Europea, que comienza el próximo 1 de julio y que pretendía marcar la agenda de la UE con un enfoque más centrado hacia América Latina, en busca de un Acuerdo entre ambas regiones cuyas relaciones históricamente han estado marcadas por la influencia de Cuba.

A continuación, CiberCuba reproduce los pasos para poder participar en las citadas elecciones:

A) Residentes en la demarcación consular (voto CERA)​

Consulta del censo electoral y reclamaciones

El censo electoral vigente para estas elecciones es el cerrado a 1 de marzo de 2023. A este censo se incorporarán las reclamaciones que hayan sido estimadas.

A estos efectos, durante los días 5 a 12 de junio, ambos incluidos, se habilitará un servicio de consulta extraordinario del censo electoral. Dicha consulta podrá realizarse por cualquiera de las siguientes vías:

- Presencialmente, sin necesidad de cita previa:

5, 6, 7, 8, 9 y 12 de junio, de 9:00 a 14:00 horas, exclusivamente en la LONJA DE COMERCIO (c/ Lamparilla, Habana Vieja), Local “E", PLANTA BAJA.



10 y 11 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, exclusivamente en la sede del Palacio de Velasco (c/ Zulueta).​ ​

​- Por vía telemática, sin necesidad de acudir a la Oficina Consular, en la dirección​ https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/?lang=es_ES, para lo que los electores deberán identificarse mediante el sistema Cl@ve.



Dentro del plazo de consulta, entre el 5 y el 12 de junio, ambos incluidos, cualquier persona podrá presentar en la Oficina Consular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral contra su exclusión o inclusión indebida en el censo, así como actualizar sus datos de inscripción, en caso de que hayan cambiado después del cierre del censo. Las reclamaciones deberán cumplimentarse exclusivamente en el modelo oficial que será facilitado por la Oficina Consular y deberán ir acompañadas de alguno de los siguientes documentos españoles de la persona que lo solicite: fotocopia del DNI, fotocopia del pasaporte o fotocopia del permiso de conducir, o bien de una certificación de nacionalidad española o un certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular si no dispusiera de ninguno de los documentos anteriores.



Documentación electoral, modalidades de voto y plazos para votar



Se recuerda que ya no es necesario presentar ninguna solicitud como paso previo para el ejercicio del voto. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remitirán la documentación electoral a la dirección de la inscripción de cada elector entre el 17 y 24 de junio, plazo al que habrá de sumarse el tiempo que tarde en llegar la documentación al domicilio en el extranjero. En ese primer envío, los electores recibirán el sobre en el que figure la dirección de la Junta Electoral competente, el sobre donde aparezca la dirección de la Oficina Consular en la que estén inscritos, así como los sobres de votación; los certificados de inscripción en el censo; y una hoja informativa con toda la información relevante para votar.



Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral realizarán un segundo envío postal con las papeletas entre el 28 de junio y el 2 de julio, salvo en el caso de que se produjesen impugnaciones a las candidaturas, en cuyo caso el envío podría demorarse hasta el 8 de julio.



Los electores también podrán descargarse las papeletas desde el momento en que se produzca la proclamación de las candidaturas y hasta el 20 de julio, a través del enlace que se habilitará a este efecto y se comunicará puntualmente. Si se utiliza esta vía, se recomienda leer detenidamente la información contenida en la página web que se habilite.



Los electores, que deberán seguir las instrucciones contenidas en la hoja informativa remitida por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, podrán votar por cualquiera de las siguientes vías y dentro de los plazos siguientes:



​- Podrán remitir su voto por correo postal, certificado, cuando sea posible, a la Oficina Consular no más tarde del 18 de julio. Serán válidos los sobres recibidos en la Oficina Consular hasta el día 21 de julio incluido. En cambio, no serán válidos los sobres recibidos antes de la proclamación definitiva de candidaturas.



- Podrán depositar su voto en urna:

Del 15 al 20 de julio, ambos incluidos.

De 9:00 a 17:00 horas.



En la sede del Consulado General de España en La Habana sita en la Lonja del Comercio (calle Lamparilla, La Habana Vieja), planta baja, local “E".

Las Oficinas Consulares garantizarán la disponibilidad de papeletas oficiales de voto en los centros habilitados para el depósito del voto en urna, así como sobres de votación y medios informáticos para la descarga de la documentación precisa para votar durante los días habilitados para la votación presencial.

Electores (CERA) que se encuentren temporalmente en España durante el proceso electoral

Podrán solicitar, al igual que los residentes en España, el voto por correo desde el 30 de mayo hasta el 13 de julio en cualquier oficina del servicio de Correos en España, debiendo enviar el mismo no más tarde del 19 de julio.

B) No residentes en la demarcación consular (voto ERTA)

Las personas que se encuentren temporalmente en el extranjero, para poder votar desde el exterior, deberán constar inscritas en la Oficina Consular como no residentes y solicitar la documentación electoral mediante la presentación del impreso oficinal en la Oficina Consular, no más tarde del 24 de junio (incluido). Ambos trámites podrán realizarse simultáneamente, en los siguientes horarios:

31 de mayo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, y 23 de junio, de 9:00 a 14:00 horas, exclusivamente en la LONJA DE COMERCIO (c/ Lamparilla, Habana Vieja), Local “E", PLANTA BAJA.

10, 11 y 24 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, exclusivamente en la sede del Palacio de Velasco (c/ Zulueta).

​Los días 17 y 18 de junio no podrá realizarse este trámite en ninguna de las dos sedes consulares.

Una vez recibida la documentación de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, los electores deberán enviar su voto por correo postal certificado a la mesa electoral que corresponda en España, no más tarde del 19 de julio, siguiendo las instrucciones contenidas en la hoja informativa recibida.