"De la ciudadanía nace la República": Frente Democrático de Concertación propone una salida electoral a la crisis en Cuba

La Concertación Democrática Cubana D Frente publicó un documento programático titulado "De la ciudadanía nace la República", en el que convoca a una movilización cívica a favor de la implementación urgente de una Ley Electoral Provisional en Cuba, con vistas a los procesos electorales previstos para 2027-2028.

La iniciativa, según expone el texto, busca devolver la gestión del país a la ciudadanía e iniciar un proceso serio de solución a la profunda crisis nacional.

Se trata de una comunicación dirigida tanto al pueblo cubano dentro de la Isla como a la comunidad nacional en el exterior.

En él, D Frente reafirma lo que define como un "compromiso irrenunciable" de trabajar por la devolución del poder político al ejercicio libre y plural de la ciudadanía.

La organización plantea la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto social inspirado en los valores de un Estado de Derecho, con democracia, inclusión social y política, cultura cívica, desarrollo económico, trabajo, bienestar general y atención a las personas en situación de desventaja.

Parte de que Cuba necesita una base de legitimidad "nueva y limpia", que solo puede surgir de la voluntad soberana de sus ciudadanos.

Captura de Facebook / D Frente

En ese sentido, D Frente defiende la urgencia de una Ley Electoral Provisional, concebida como una norma excepcional -posiblemente para un solo uso- que permita abrir el acceso real de una ciudadanía plural a las instituciones públicas de representación y gobierno, incluso en un contexto donde aún no existan reglas e instituciones plenamente democráticas.

Quienes resulten electos bajo esa ley tendrían la responsabilidad de iniciar la creación de dichas instituciones.

En la comunicación, la Concertación Democrática Cubana anuncia además que pedirá a los posibles candidatos que concurran a ese eventual proceso electoral su compromiso con una agenda mínima de gobierno que incluya los siguientes puntos:

1. Liberar a todos los presos por motivos políticos.

2. Definir un nuevo marco constitucional provisional que permita, con garantías renovadas, encaminar al país hacia un proceso constituyente originario.

3. Promover la distensión política y favorecer una amnistía recíproca, general y plena, con excepción de quienes hayan cometido crímenes desde cualquiera de las partes en conflicto.

4. Garantizar los Derechos Humanos, liberando el ejercicio de la expresión, el acceso a la información y la prensa, la movilidad, la reunión, la manifestación y la asociación, incluyendo los derechos políticos.

5. Establecer una legislación empresarial y comercial moderna, capaz de construir un modelo económico eficaz y de facilitar el acceso de Cuba a finanzas, tecnología y mercados.

6. Aprobar leyes de necesidad inmediata y realizar gestiones efectivas para el desarrollo de la infraestructura, la economía, el empleo, la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el bienestar general.

7. Aprobar una Ley que regule el proceso constituyente, la elección y toma de posesión de la Asamblea Constituyente.

8. Aprobar una Ley de tránsito constitucional que establezca el modo de institucionalizar la nueva Constitución y realizar elecciones generales con todas las garantías.

Por ello, D Frente propone al pueblo y al Estado cubanos la promulgación de esa Ley Electoral Provisional.

Para sustentar esa propuesta, la organización pone a disposición del país el documento "Por una norma para elegir y nombrar las autoridades del Estado. Propuesta de Ley Electoral", elaborado por el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima, un think tank que integra la Concertación.

Dicho documento tiene como objetivo organizar un sistema electoral que garantice la base legal para el inicio de un proceso de transición democrática, con pluralismo político y competencia electoral, ante la eventual realización de unas primeras elecciones libres.

D Frente anunció además que, dada la trascendencia de la iniciativa, convocará a la ciudadanía cubana, tanto en la Isla como en la emigración, a suscribir la propuesta mediante un procedimiento que será dado a conocer próximamente.

"Creemos profundamente que Cuba puede volver a ser de todos: libre, justa, próspera, democrática y solidaria. Este es el momento de abrir el camino de la transformación, con serenidad, confianza y esperanza. No hay destino más alto que reconstruir juntos la nación que soñamos y merecemos", concluye.

Qué es D Frente

La Concertación Democrática D Frente reúne a cinco organizaciones de la sociedad civil independiente cubana que buscan promover un cambio de sistema político en Cuba de forma pacífica.

Estos grupos son: el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho "Cuba Próxima", la Asociación Francia por la Democracia en Cuba, la Red Femenina de Cuba, la Asociación Raíces de Esperanza de España y Casa Nación, que agrupa a cubanos en la Isla, España y otros lugares del mundo.

La Concertación surgió en septiembre de 2022 como un frente de actores civiles y políticos cubanos plurales, con el objetivo de impulsar la refundación de la República y buscar soluciones a los problemas económicos, políticos y sociales del país.

En sus pronunciamientos, ha señalado el aumento de la pobreza, la exclusión, la violencia y la desesperanza en la sociedad cubana como factores que hacen urgente la adopción de acciones cívicas y políticas.

En noviembre de ese año, envió un mensaje al pueblo de Cuba en el que les explicó a todos los ciudadanos están contemplados en su proyecto democrático.