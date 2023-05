Enrique Santos anuncia nueva fiesta de verano con La Diosa

El locutor cubanoamericano Enrique Santos anunció un nuevo lugar para su fiesta de verano, que no será en una piscina pero para la que sigue contando con La Diosa.

El encuentro será en Wynwood Marketplace el 11 de junio a partir de las 12 del día.

"Familia, contento de informarles que después de la puercada que nos hicieron, ya tenemos un nuevo lugar para nuestro Enrique Santos Verano Party", indicó Santos en Instagram, y precisó que la dirección de mercado es 2250 NW 2nd Ave., en Miami.

Además de La Diosa, Enrique Santos anunció la presencia de "OVI, Nicky Nicky, Dj Nelson y Alberto Stylee, Baila con Micho, Dj Xtreme + El Dream Team de DJs de TÚ 949 y muchas sorpresas más".

Varios seguidores del presentador se mostraron contentos con el cambio, pero a otros les sentó mal el calificativo de "puercada" al veto a la presentación de La Diosa en la pool party.

"¿Puercada porque estan protegiendo su negocio del desmadre político? ¿Pa' qué irse de cuba si van a seguir con la misma mierda? Es triste lo que esta pasando alla pero pa' eso se vinieron para acá", opinó un internauta.

"No, gracias, no voy a puercadas como esas", sentenció radical otra comentarista en referencia la nueva invitación de Santos.

A mediados de mayo Enrique Santos informó que había cancelado su participación en la fiesta en el DAER Nightclub del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en solidaridad con La Diosa, cuya presentación en el show fue vetada.

"Diosa, si ahí no te quieren a ti, tampoco me quieren a mí. Por ética, por respeto y porque es lo correcto… nuestro pool party en El DAER NO VA”, escribió entonces en Instagram.

En un video publicado en sus redes sociales, Santos reiteró su apoyo total a la cantante, aludió a los antecedentes de censura que sufrió Dianelys Alfonso Cartaya en Cuba y lamentó que en EE.UU. también esté siendo vetada.

El presentador cubanoamericano dijo que nunca habían tenido problemas con los artistas que proponían para la pool party y precisó que los socios de promoción, conocidos como Miami Vice, calificaron de "público sucio" a los seguidores de la Diosa, lo que habría determinado el veto. "Me sorprende y me decepciona", dijo Santos sobre la decisión.

En esa oportunidad pidió a la cantante calma y le prometió que el 11 de junio celebraría la fiesta en un lugar que respetara la audiencia y la libertad de expresión.

Días después de esa polémica, los CEO de Miami Vice -Rasiel Reyes y Ángel Sánchez- y su propietario Nelson Martínez concedieron una entrevista al youtuber conocido como Molusco TV en la que reaccionaron a la controversias con Enrique Santos y La Diosa.

Rasiel dijo que todo había sido “un malentendido” y que respetan mucho a Enrique Santos y precisaron que aunque no tienen nada en contra de La Diosa, "lo que ella vende no encaja con el concepto" de lo que ellos venden, palabras que no sentaron nada bien a la cantante cubana.