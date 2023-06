Termoeléctrica Antonio Guiteras sufre avería a menos de 72 horas de su arranque

A menos de 72 horas de su arranque la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más grande de Cuba, volvió a sufrir una avería que la sacó del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El periodista oficialista de Matanzas José Miguel Solís explicó en una publicación de Facebook que la central sufrió una rotura en la caldera cuando estaba a punto de finalizar el periodo de 72 horas en los cuales se haría una "evaluación de las labores de mantenimiento" que tardaron más de noventa días.

"El ingeniero Rubén Campos Olmos, director general del mayor bloque unitario de la isla comentó que ahora toca evaluar el daño, tras el necesario período de enfriamiento que tomaría poco más de 72 horas y razonó que la falla aconteció a pesar del significativo número de mejoras que le incorporaron" en los últimos tres meses.

Agregó que la evaluación de las otras áreas que se probaron en la termoeléctrica indicó que debían acometerse "medidas correctivas" en otras áreas.

Publicación en Facebook

Explicó que expertos en la materia laboran en la evaluación de la ruta crítica de este periodo de ajustes.

Un seguidor de la publicación dijo que la caldera es el mayor problema de la Guiteras y está lejos de resolverse. "Está demostrado que todo se "va" por la parte más débil, en este caso no importa cuánto se haga en los demás sistemas, la caldera es el gran problema y mientras más robustos se hagan los demás sistemas, más débil será la caldera", argumentó.

Por su parte, varios cubanos consideraron que el problema de la termoeléctrica "se ha convertido en un juego interminable, que ya aburre y molesta este círculo de arranque y no sincronización o salida del sistema en horas. Cientos de hombres trabajando, días y más días de trabajo y al final de todo, la misma pesadilla. O los trabajos no tienen la calidad requerida, o la termoeléctrica no sirve y está de demoler", sentenció.

"Lo que es un crimen de lesa humanidad no es la comunicación, sino la ineficiencia del Sistema Eléctrico Nacional. En este caso ahora aparecerán las justificaciones y no los responsable de los resultados", subtayó otro.

La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sincronizó el pasado sábado al SEN tras más de tres meses fuera de funcionamiento.

El jueves había fallado en su último intento de sincronizar debido al mal funcionamiento de un sistema asociado a la turbina.

La Guiteras, como le conocen los cubanos, paró 12 días en noviembre del pasado año para ejecutar más de 300 tareas de mantenimiento programado y volvió a detenerse a finales de febrero. Sin embargo, su arrancada no supondría una solución a todos sus problemas técnicos, aclaró entonces el régimen cubano.

Edier Guzmán Pacheco, director de Generación Térmica de la Unión Eléctrica (UNE), explicó que con la incorporación de la Guiteras, se podrá dar respuesta a la demanda de julio y agosto, coincidiendo con las vacaciones de verano y el período de mayor consumo en Cuba; pero haría falta un verdadero proceso de inversión que en principio estaba previsto para finales de mayo, cuando se planificó una reparación capital que podría extenderse al menos seis meses, señaló el experto.