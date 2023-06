Pedro Capó sigue "La Fiesta" con gira por Estados Unidos

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó anunció que sigue "La Fiesta" y dio las fechas de su gira artística por Estados Unidos con La Neta Tour en 2023.

Capó es uno de los músicos latinos más influyentes en la actualidad. Su súper éxito "La Fiesta", se encuentra entre las canciones que más se escuchan en redes sociales y esta semana fue incluida en los Hits Virales de Amazon Music Unlimited.

El popular artista ya anunció la fecha de sus próximos conciertos en Estados Unidos. Serán en octubre y noviembre. Se presentará en dos ciudades de Florida, Orlando y Miami.

También actuará en Philadelphia, New York, Chicago, Denver, Dallas, Los Ángeles y San Francisco.

"La Fiesta" está robándose el corazón del público por su mensaje realista sobre el fin de la vida, pero optimista porque enseña a enfrentar el destino con buena cara y a aprovechar cada momento.

"Me encantaría decir que no me da miedo la muerte, pero no es así. (...) He tenido que ser introspectivo, explorarlo y buscar cómo estar más cómodo con esa idea. Mientras tanto, disfruto del presente", dijo el músico en una entrevista reciente.

Capó mantiene una racha de éxitos que se inició con "Calma". Ha sido tres veces ganador del Grammy Latino y acaba de cerrar su exitosa gira por España, visitando Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona, donde logró cuatro llenos totales en sus conciertos con La Neta Tour.

La Neta es su quinto álbum de estudio. El tema “La Fiesta” está incluido en este disco que recientemente celebró un año de su lanzamiento.

En la celebración del primer aniversario de la canción, Capó colgó en TikTok un fragmento del tema en vivo, cantando en Puerto Rico, y se volvió tendencia. "La Fiesta" está en el Top 50 de los temas más virales de Spotify en 16 países.