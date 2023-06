Otro cubano detenido al asistir a cita de migración: “Les dije que tenía un niño de 10 años a mi cuidado”

Un cubano que acudió a su cita migratoria en la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue detenido nada más llegar al lugar, a pesar de tener a su hijo de 10 años a su completo cuidado.

Así lo informó el periodista de Univisión 23 Miami, Javier Díaz, quien compartió por Facebook una directa con la llamada del detenido a su madre.

“Cubano es detenido este viernes 9 de junio tras presentarse en ICE. Se comenta que el 14 de junio estaría saliendo el tercer vuelo de deportados a Cuba”, señaló Díaz en su publicación.

En conversación con su madre, el joven dijo que no sabía si lo trasladarán al Broward Transitional Center (BTC) u otro centro de detención.

Al momento de publicar esta nota, se desconoce la identidad del cubano y la fecha de su entrada en territorio estadounidense.

“Les dije que tenía un niño de 10 años a mi cuidado”, se escucha decir al hombre por el teléfono celular en cuya pantalla se podía leer U.S. Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

Durante la llamada intervino el hijo del detenido, que se echó a llorar al escuchar la voz de su padre. “Papi, cuídate y no te acuestes tarde”, le dijo el padre a su hijo, entre sollozos de ambos.

El hombre, que declaró no tener familia en Cuba, afirmó que en octubre pasado también pasó por una situación parecida.

Aunque en la conversación no se ofrecen detalles de su caso, el padre pudo estar entre los cubanos con órdenes de deportación (I220B) que en octubre fueron detenidos tras asistir a citas con las autoridades de inmigración.

Por esas fechas, medios de prensa de Florida dieron cobertura al caso y recogieron testimonios de familiares y abogados que mostraron su preocupación ante la posibilidad de que terminaran siendo deportados a Cuba.

Una veintena de ellos fueron recluidos en el centro para inmigrantes del condado de Broward. Tras los arrestos, familiares de los detenidos se manifiestaron en Miami para exigir su liberación.

Decenas de exiliados se dieron cita frente al restaurante Versailles, desde donde reclamaron al presidente Joe Biden impedir las deportaciones, y aseguraron que los emigrados detenidos son personas de bien sin antecedentes penales.

"Estamos la familia aquí, no queremos ser separados, somos familias de bien, no somos criminales. No a las deportaciones", gritaron los manifestantes.

Según explicó entonces el abogado de inmigración Wilfredo Allen, se trataría de “una política nueva de ICE. Las personas que estaban en libertad bajo supervisión, están siendo recogidas… cubanos que entraron hace menos de dos años, sobre los que pesa una I220B”.

“La I220B nunca es una entrada legal. Siempre es una entrada de deportación y si estás aquí es porque el país tuyo no te ha recibido”, acotó el abogado, explicando que lo sucedido no era algo que estuviera fuera de la ley.

Este viernes, el cubano detenido explicó a las autoridades migratorias estadounidenses que no portaba grilletes electrónicos porque ellas mismas se los habían quitado con anterioridad.

“Los oficiales no pueden cambiar la orden de deportación. No sé cómo han tomado esa decisión, sabiendo que tienes un hijo menor sin madre aquí”, dijo desesperada la madre del detenido, que aseguró que reclamaría la libertad de su hijo ante todas las instancias, incluido “el presidente”.