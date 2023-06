Anciano se refresca en una fuente de Miami

Un abuelito no dudó en darse un chapuzón en una fuente pública en Miami, según revela un video difundido en redes sociales.

"¡El que sea responsable de 'abuelo', por favor que venga a buscarlo, gracias!", se puede leer en la popular cuenta de Instagram Only in Dade, que generó mucha empatía hacia el anciano en los comentarios.

El video en cuestión muestra a un adulto mayor con un short azul flotando de forma confortable y despreocupada en una pequeña fuente en un parque.

"Su nivel de libertad está fuera de serie, bien por él, no le importa lo que otros piensen"; "Para ser justos, no hay señales aquí que digan que no puedes nadar en ellas"; "¡Al menos no estaba en el casino!"; "¡Déjenlo disfrutar! ¡Podría ir con él!", fueron algunos de los mensajes que generó la divertida travesura del anciano.

"Siempre he querido hacer esto en un día caluroso, no voy a mentir", admitió uno de tantos internautas que, lejos de parecerle un acto incívico o inapropiado, celebraron la osadía del abuelito.