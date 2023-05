Otaola critica a La Diosa y le aconseja dejar el victimismo

El influencer Alexander Otaola aconsejó a la cantante cubana La Diosa dejar el victimismo, y le recomendó a ella y a otras personas que en su opinión viven ancladas en el pasado, mirar siempre hacia delante.

"La Diosa fajada con Yotuel...La Diosa está empeñada en aferrarse a la popularidad. Ella no quiere que se le vacíe el Watsco, ella quiere el Watsco lleno forever...", dijo Otaola en su programa El Mañanero durante charla con dos de sus colaboradoras.

"Salió a decir horrores de Yotuel porque no quiso hacer la canción de Armando [Labrador]. Yotuel, cuando Armando compone la canción, estaba en medio de Patria y Vida, en el momento top. Nadie va a dejar un tema como Patria y Vida para hacer la canción de Armando, que es la canción de Armando y a las pruebas me remito", acotó Otaola; quien aprovechó para dedicar todo tipo de elogios a Patria y Vida y aseguró que ningún tema musical por la libertad de Cuba conseguirá superarla.

El influencer dijo no saber "cuál fue el detonante" de la reacción de La Diosa, y no estar muy al tanto de los detalles del desencuentro con Yotuel por la canción Cuba primero, porque dice que solo vio un fragmento de la directa en Tik Tok de la cantante donde abordó ese tema, pero sí indicó que al parecer Yotuel nunca le contestó a La Diosa sobre la propuesta de colaboración.

"Usted puede tener todas las opiniones que usted quiera. ¿Usted llamó a Yotuel? ¿Usted lo llamó? Yo entiendo que con la 'mugre' de Tik Tok haya que actuar de esa manera, pero tú no puedes tratar a todo el mundo ni comportarte con todo el mundo de la misma forma. No me parece", añadió Otaola, a quien le pareció "desacertado" que la cantante haya sacado el tema a colación en la red social.

"Ningún artista, ni ella misma, está obligada a colaborar con otro colega", argumentó; y citó como ejemplo la negativa de la Diosa a colaborar con Señorita Dayana.

"Tú tienes tu derecho a no hacer el dúo con quien quieras y todo el mundo tiene el derecho a no hacerlo contigo si no quiere, y eso no es indicativo de que no te quieren, de que te desprecian...no tiene nada que ver con eso. Dejen la victimización. No hay razón para eso. Despréndanse del arique, el pasado ya pasó y el futuro está por venir. Usted no puede enfrentar el futuro agarrado al pasado", insistió.

El influencer concluyó diciendo que "lo que pasó es experiencia, coraza, pero que no puede ser que cada diez minutos haya que acordarse del pasado".

La recomendación de Alexander Otaola a Dianelys Alfonso Cartaya, quien desde hace mucho tiempo se refiere a él como "padrino", es coherente con otros criterios similares que la cantante de "La papaya de 40 libras" ha recibido de forma reiterada en los últimos días, luego hacer varias transmisiones en directo sobre situaciones en las que se ha visto envuelta con varias personas.

En el episodio más reciente, las declaracionesde Miami Vice sobre por qué impidieron a La Diosa cantar en el Pool Party de Enrique Santos provocaron la reacción indignada de la cantante cubana en sus redes sociales, quien luego borró el video de sus redes.

Al cierre de esta nota no consta que La Diosa haya reaccionado en público a la recomendación de Alexander Otaola, a cuyo programa la intérprete concedió la primera entrevista a finales de enero, luego de arribar con parole humanitario junto a su familia a Estados Unidos.

Unas semanas después, a mediados de marzo, La Diosa cantó en el concurso de canto La Hora Karaola, un evento que organiza en Miami el influencer, quien el mes pasado se presentó como candidato a la alcaldía de Miami-Dade.

El 22 de abril, Alexander Otaola se subió al escenario del Watsco a apoyar a la Diosa durante el concierto, algo que la cantante agradeció después.

“Alexander Otaola yo te debo la vida. En todos los programas tú presentaste mi concierto. Yo soy fiel a ti, y quien no lo entienda, que no lo entienda. Yo soy una mujer agradecida”, afirmó Dianelys Alfonso Cartaya poco después de la presentación.