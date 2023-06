Cubano muestra en qué gasta su primer pago en EE.UU.

Un cubano compartió en sus redes un simpático video en el que muestra en qué se gastó el primer salario que cobró en Estados Unidos.

En su cuenta de Tik Tok, el usuario identificado como Kamilo Penin, enseña a sus seguidores lo que es una realidad para muchos de los que deciden irse un día de Cuba, pero no olvidan a los que dejaron atrás.

En la grabación, se ve a Kamilo contento y agradecido cuando le entregan cuatro billetes de 100 dólares.

"¡Al fin llegó mi primer pago!", exclama mirando hacia arriba, una alegría que se va muy rápido cuando desglosa la cantidad que va a mandar a Cuba y ve que no le queda nada para él.

"Bueno, 200 para la deuda de Cuba, 100 más para mandar recargas para Cuba y 100 más para mandarle dinero a mami en Cuba. Y ya. ¿No me alcanza para más? ¿Se acabó? No, así no me alcanza", dijo, mostrando sorpresa.

Varios internautas reaccionaron diciendo que esa es la realidad de muchos emigrantes.

"Lo dirás jugando", señaló uno.

"Bro, mucha verdad", afirmó otro.

"Men, y la renta, el carro, la luz, agua y comida", le recordó un tercero.