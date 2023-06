Cuqui La Mora pide fe de vida del opositor cubano José Daniel Ferrer

La artista cubana Aleanis Jáuregui, conocida en el público de la isla como Cuqui La Mora, pidió fe de vida del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), según publicación compartida en sus redes sociales.

“Apoyo a la familia Ferrer, que se encuentra desesperada, pues lleva más de tres meses secuestrado, por la dictadura, exigimos fe de vida, nos más represión y violación de derechos humanos”, escribió este miércoles en Facebook la humorista radicada en Miami.

También comentó en su red social que “el pueblo es libre de elegir cómo pensar y de decidir a quien apoya y a quién no”.

Captura Facebook/Cuqui La Mora

“Nuestro país está secuestrado por un desgobierno que obliga a su pueblo a apoyar un sistema fallido, que lo único que ha traído a los cubanos es miseria y lágrimas”, subrayó la actriz en su publicación de apoyo al líder de la UNPACU y a su familia.

Asimismo, demandó libertad para Cuba y para “todos los presos políticos que hoy sufren en las cárceles cubanas injustamente, por solo expresarse libremente”.

En los últimos meses, la familia del opositor cubano no se ha cansado de denunciar el tiempo que este lleva incomunicado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"Desde el día 14 de marzo ningún familiar ha vuelto a ver a José Daniel, ese día fue la última visita conyugal, el día siete de marzo fue la última visita familiar y, un día antes, fue la última llamada telefónica", denunció en abril en Twitter la hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer.

La esposa del detenido, Nelva Ortega Tamayo, el 11 de mayo último fue a la visita que le tocaba por derecho y que ya estaba planeada, pero al llegar el jefe de Orden Interior, conocido como mayor Ortiz, le dijo al filo del mediodía en la sala de espera del penal que la visita no podría realizarse.

"Hace dos meses que mi esposo está incomunicado, nuevamente bajo desaparición forzada sin garantía del debido proceso", afirmó entre lágrimas Ortega Tamayo en un audio enviado a CiberCuba.

La dictadura castro-comunista-Canel le ha tratado de silenciar de muchísimas maneras y le teme a diez miserables minutos" de comunicación. Solo le han permitido 11 visitas familiares y nueve matrimoniales desde el 11 de julio de 2021, afirmó.

Ferrer fue uno de los detenidos de la primavera negra en Cuba durante 2003, y luego de excarcelado se convirtió en una de las figuras más representativas de la oposición en el oriente del país. Fue detenido la última vez el 11 de julio de 2021, cuando salió a manifestarse en las calles junto al pueblo de Santiago de Cuba.

No es la primera vez que la artista cubana deja clara su posición en relación con el régimen de la isla y el sistema político imperante.

A finales de abril, arremetió contra aquellos que cuestionan a los que desde el exilio critican fuertemente al régimen de la isla.

“Qué mal me cae a mí: `No porque estás contra Cuba, estás contra Cuba, no quieres a Cuba, anticubano´”, comenzó diciendo Cuqui en un video en Instagram ridiculizando algunas expresiones que escucha a menudo.

“El único que no quiere a Cuba es el comunista, porque es el comunismo el que está acabando con Cuba”, respondió tajante la humorista.

Por si quedaban dudas de lo que considera al respecto aclaró: “Una cosa es Cuba y otra es el sistema comunista que la está haciendo mierda. No hay más anticubano que el que defiende el comunismo. Así que Cuba sí, comunismo no”.

En otra oportunidad dijo sobre el comunismo que este le ha acabado la vida a los cubanos a base de mentiras.

Tras el Clásico Mundial de Béisbol la humorista dejó bien claro que ella es del team libertad porque “el comunismo es doble moral, es mentira, es represión, es violación de derechos humanos”.