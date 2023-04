Cuqui La Mora: "No hay más anticubano que el que defiende el comunismo"

Aleanis Jáuregui, Cuqui La Mora para los cubanos, no es de las que anda con paños tibios, y una vez arremetió contra aquellos que cuestionan a los que desde el exilio critican fuertemente al régimen de la isla.

“Qué mal me cae a mí: `No porque estás contra Cuba, estás contra Cuba, no quieres a Cuba, anticubano´”, comenzó diciendo Cuqui en un video en Instagram ridiculizando algunas expresiones que escucha a menudo.

“El único que no quiere a Cuba es el comunista, porque es el comunismo el que está acabando con Cuba”, respondió tajante la humorista.

Por si quedaban dudas de lo que considera al respecto aclaró: “Una cosa es Cuba y otra es el sistema comunista que la está haciendo mierda. No hay más anticubano que el que defiende el comunismo. Así que Cuba sí, comunismo no”.

En la descripción al post Cuqui añadió haciendo uso del sarcasmo: “Solo una jaba de pollo, un módulo mensual u otro beneficio te pude impedir entender esto”.

Esta no es la primera vez que Cuqui arremete contra el comunismo, en otra oportunidad dijo que este le ha acabado la vida a los cubanos a base de mentiras.

Tras el Clásico Mundial de Béisbol la humorista dejó bien claro que ella es del team libertad porque “el comunismo es doble moral, es mentira, es represión, es violación de derechos humanos”.

Hace unos días la comediante dejó un mensaje a quienes critican el sueño americano y sin tapujos les dijo que agradecieran el poder despertar con metas y no en medio de la miseria y sin futuro.