Desgarrador momento en que un cubano con orden de supervisión es detenido por ICE

Las detenciones de migrantes cubanos con orden final de deportación por parte del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desgarrado a decenas de familias de la isla radicadas en Estados Unidos.

Así lo evidencia un video publicado en Twitter por el periodista Mario J Pentón, donde los familiares del cubano Luis Alberto Martínez, con I220B, exigían a las autoridades liberarlo e imploraban para que el hombre no sea deportado.

"La administración del presidente Joe Biden continúa enviando a personas honestas y trabajadoras a Cuba, mientras que a los delincuentes el régimen no los recibe ¡Vergüenza!", escribió el reportero.

"No puede ser, nooo, no, por qué, no separen familias, no separen las familias Dios mío", gritaban los familiares de Luis, anegados en llanto y desesperados a las afueras de las oficinas del ICE en Miami Lakes, adonde el inmigrante había acudido a una cita de rutina.

El periodista Javier Díaz también dijo que el martes fue detenido el cubano Neovelis García, de 38 años y con orden de deportación (Estatus I220B). Él forma parte de los 36 cubanos que fueron arrestados en octubre de 2022 y luego liberados.

También fueron detenidos en los últimos días Leonnis Marsal Gamboa; Lázaro Siberio Pérez, quien está casado con una ciudadana americana; Bárbaro Gómez Castaño; y Sergio Pérez Amigo, cuyos familiares celebraron su cumpleaños el martes, con cake incluido, frente a la sede del Centro de Krome.

Otro inmigrante, Guillermo Vitón López, debe presentarse a las oficinas de ICE el jueves y ha manifestado su temor por un inminente arresto.

Estados Unidos prevé enviar a Cuba el próximo vuelo de deportación en julio. Hasta el momento se han completado tres de estos vuelos.

Los detenidos en Florida son enviados a un centro de detención de Krome, en el suroeste de Broward.