Otro cubano detenido al presentarse en cita migratoria con ICE

Otro cubano fue detenido en Miami luego de presentarse este jueves a una cita de rutina en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y su familia teme que sea deportado a la isla.

Bárbaro Gómez Castaño lleva cuatro años en el país y tiene una orden de deportación y un grillete.

El periodista local Javier Díaz informó en Facebook que el hombre fue citado el miércoles para que se presentara este jueves a las 9:00 am en las oficinas de ICE, y al llegar fue esposado y lo dejaron detenido sin dar explicaciones a la familia.

Gómez Castaño forma parte del grupo de los 36 detenidos en octubre de 2022, por lo cual se teme que el gobierno estadounidense esté preparando un nuevo vuelo para deportar cubanos.

La mujer que lo acompañó a la cita dijo entre lágrimas que durante la llamada el agente de inmigración le pidió que llevara el cargador del grillete y los documentos migratorios a la entrevista.

"Él se presentó y subió y cuando baja me enseña las manos y estaba esposado como si fuera un criminal o hubiese cometido un delito", explicó la mujer.

Aseguró que la situación tiene a decenas de migrantes afectados psicológicamente. Gómez Castaño llevaba días nervioso, sin poder dormir ni comer, pensando en la proximidad de su cita de rutina en ICE.

En los últimos días varios cubanos han corrido la misma suerte al presentarse a las oficinas de inmigración. El pasado 11 de junio un joven de la isla que acudió a su cita migratoria fue detenido nada más llegar al lugar, a pesar de tener a su hijo de 10 años a su completo cuidado.

El hombre, que declaró no tener familia en Cuba, afirmó que en octubre pasado también pasó por una situación parecida junto a otros migrantes que entraron al país con documentos migratorios I220B.

En octubre del pasado año medios de prensa de Florida dieron cobertura a varios casos y recogieron testimonios de familiares y abogados que mostraron su preocupación ante la posibilidad de que terminaran siendo deportados a Cuba.

Una veintena de ellos fueron recluidos en el centro para inmigrantes del condado de Broward. Tras los arrestos, familiares de los detenidos se manifestaron en Miami para exigir su liberación.

Decenas de exiliados se dieron cita frente al restaurante Versailles, desde donde reclamaron al presidente Joe Biden impedir las deportaciones, y aseguraron que los emigrados detenidos son personas de bien sin antecedentes penales.

"Estamos la familia aquí, no queremos ser separados, somos familias de bien, no somos criminales. No a las deportaciones", gritaron los manifestantes.

Según explicó entonces el abogado de inmigración Wilfredo Allen, se trataría de "una política nueva de ICE. Las personas que estaban en libertad bajo supervisión, están siendo recogidas… cubanos que entraron hace menos de dos años, sobre los que pesa una I220B".

"La I220B nunca es una entrada legal. Siempre es una entrada de deportación y si estás aquí es porque el país tuyo no te ha recibido", aclaró el abogado, explicando que lo sucedido no era algo que estuviera fuera de la ley.