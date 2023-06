Ulises Toirac celebra su 60 cumpleaños: "Mi vida ha superado todas mis expectativas"

Ulises Toirac compartió este jueves un mensaje en sus redes sociales para celebrar sus 60 años.

""60" impone. Uno a los 55 no mira los 59 con esa mala entraña, pero ¿los 60?... Jone, qué viejo", comienza su post el querido y popular artista cubano quien hizo balance, en clave de humor, de los pros y contras de haber arribado a su séptima década de vida.

En su post, al que le siguieron cientos de mensajes de felicitaciones, Toirac describió la nueva etapa vital que inauguró este 29 de junio: "Oficialmente entro en una edad que no soy joven ni adulto mayor. No me corresponden las "ventajas" de ninguno de los dos. Ni "hasta 55" ni "desde los 65". Soy un adulto-mediomierdero".

Con un tono más serio y de agradecimiento por todo lo que ha recorrido y cosechado en estos años, terminó su mensaje de auto-felicitación el eterno Chivichana de ¿Jura decir la verdad?.

"Gracias al que sea, los he empleado bien. Y me da orgullo cada cosa que he vivido. Orgullo y asombro. Mi vida ha superado todas mis expectativas de aquí a Hong Kong. Y aquí va una frase de viejoemierda: "yo ya estoy cumplío", dijo.

Tras esta primera publicación compartió unas horas después otra con una imagen de una tarta.

"Bue.... El yate que yo quería no me lo mandaron pero si me como todo este cake de un palo, cojo la misma velocidad", dijo ante de agradecer a "la la gente que me quiere y ni siquiera permite que lo diga públicamente" que hicieron de tan importante cumpleaños un "día lleno de alegrías".

El año pasado, cuando arribó a los 59, Toirac pidió de deseo de cumpleaños que mejorara la situación del país: "Este año mi deseo al soplar velitas es que mejore Cuba. No se rían coño, que esta vez no es tan absurdo, ¿no? ¿O sí? ¡Mierda! Mejor solo les doy los buenos días".

El reconocido humorista, actor, guionista y presentador de televisión cubano Ulises Toirac nació el 29 de junio de 1965 en La Habana.

Aunque se graduó en 1986 de Ingeniería Eléctrica de la CUJAE, su desempeño profesional ha sido en la esfera artística.

Dentro de sus personajes más icónicos están Juan Marchante (Chivichana), Matute y Yudmila.

En su prolija trayectoria se ha movido con misma soltura y éxito tanto en la televisión, como en la radio, el cine y el teatro.

En reconocimiento a su quehacer artístico y aportación a la historia del humor en Cuba ha recibido numerosos galardones como el Premio Caricato al Mejor Humorista del Año en 2004 y la Distinción por la Cultura Nacional en el mismo año.

En sus redes sociales, Ulises Toirac hace gala de su inagotable sentido del humor y sarcasmo. En muchas de sus publicaciones pone el dedo en la llaga de problemas de la cotidianidad o situaciones que padecen los cubanos. Mensajes de apoyo o felicitaciones por fechas señaladas tampoco faltan en su feed.

Desde CiberCuba, aunque con unas horas de retraso, enviamos nuestras más sinceras felicitaciones al querido y popular comediante cubano.