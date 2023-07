Cuba exporta más de 94 toneladas de camarón rosado de Ciego de Ávila

Cuba exportará más de 94 toneladas de camarón rosado capturado por pescadores de Ciego de Ávila durante los primeros seis meses del año.

Las ganancias de esas ventas internacionales se destinarán a la reparación y suministros de la propia “flota pesquera, lo cual “significa poder pescar y producir más para el pueblo”, según José Osmundo López Calderón, director de Operaciones Pesqueras de la Empresa Pesquera Industrial de Ciego de Ávila (EPIVILA).

La captura de este año cumple con los planes previstos, algo que no sucedía desde 2018, según el oficialista Periódico Invasor.

“La captura del camarón también es nuestro puntal para sortear con ‘viento a favor’ el resto del año, seis meses en los que la disponibilidad del CL (Capacidad de Liquidez) que proviene de la pesca del camarón favorece la adquisición de alimentos para la totalidad de nuestros colectivos laborales, incluidos los que permanecen mucho tiempo pescando otras especies mar afuera”, indicó López Calderón.

El directivo echó cuentas y consideró que las ganancias de ese rubro, el segundo en las exportaciones de productos del mar que realiza el régimen cubano, le permitirá reparar y abastecer a los 64 barcos de su empresa estatal.

“Se van de travesía durante 20 días y buena parte de los gastos en alimentos que necesita la tripulación los podemos hacer con lo que aporta el camarón, y, en menor medida, las producciones acuícolas”, calculó.

Acorde al medio oficialista, la pesca del camarón es altamente costosa y en la actualidad se ve complicada además por la falta de combustible y “otras carencias”. Según Invasor, la “voz popular que inquiere ‘para qué sirven las exportaciones’”, obtiene esa respuesta del funcionario: sirven para “poder pescar y producir más para el pueblo”.

El propio Invasor reconoció que las ganancias de la captura de esta temporada “se revertirán finalmente, como ha ocurrido en más de seis décadas, en fondos en divisa que el Estado cubano adquiere mediante exportaciones”, a pesar de que este año son más visibles que nunca “las deudas con la mesa de la familia avileña”.

En medio de una aguda crisis económica, con escasez de alimentos, altos precios y un contexto de inflación descontrolada que impacta drásticamente en amplias capas vulnerables de la población, el régimen cubano mantiene su dinámica de exportar determinados productos alimentarios con el pretexto de revertir las ganancias en la adquisición de otros de primera necesidad para la población.

"Si nos damos el gusto de comer langosta y camarones faltará la leche de los niños", comentó en septiembre de 2020 Manuel Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria en Cuba, repitiendo un argumento manido que el régimen cubano lleva más de seis décadas esgrimiendo para justificar que los cubanos no tengan posibilidades de degustar estos y productos del mar; a pesar de vivir en una isla en la que se pescó y se comió productos del mar con normalidad hasta 1959.

En abril, los trabajadores de la Empresa Pesquero Industrial Cienfuegos (EPICIEN) sobrecumplieron los planes de captura del camarón, la jaiba y la langosta, destinados al mercado internacional; e incumplieron la pesca de escama y los compromisos en la acuicultura para el consumo de la población del país.

Así lo informó Idania Piñeiro Morejón, directora general de Epicien, especificando que la actividad comercial de los mariscos (camarón) y crustáceos (jaiba y langosta) generó ventas en valores superiores a los 30 millones de pesos, lo cual generó “un impacto en el salario de los trabajadores”.

A cierre de 2022, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó "que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado".

"Si nuestro territorio es libre y soberano para todos los cubanos... ¿por qué hoy no podemos pescar en la cayería norte de Ciego de Ávila? ¿Por qué se nos persigue como burdos delincuente de esta sociedad? Vivimos rodeados de mar por ser isleños, todo esto se lo debemos a algún compañero dirigente, que simplemente no le gusta estar rodeado de pescadores cubanos", dijo una cubana de las muchas que cuestionaron lo aprobado por la Ley de Pesca del régimen cubano.