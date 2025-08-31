Identifican las 108 especies marinas amenazadas de extinción en Cuba

Vídeos relacionados:

Un estudio identificó un total de 108 especies marinas amenazadas de extinción en Cuba.

El proyecto se llevó a cabo de enero de 2021 a diciembre de 2024 con el nombre Especies marinas amenazadas en Cuba, dirigido y coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar (Icimar), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, informó el oficialista Granma.

De las 108 especies marinas bajo riesgo de extinción, 29 están en el rango de “peligro crítico”, 26 están categorizadas de “peligro” y 53 de “vulnerables”.

Los corales lideran las especies en “peligro crítico”, seguidos por los tiburones, las rayas, los peces óseos y las tortugas.

Por su parte, los mangles, fanerógamas marinas, macroalgas, esponjas y moluscos, “si bien ninguna se evaluó como amenazada por los criterios internacionales, fueron categorizadas 25 especies bajo un criterio preliminar de ‘amenaza’”, dijo al diario estatal la doctora en Ciencias Biológicas Aida Caridad Hernández Zanuy, investigadora titular del Icimar.

“Por primera vez, se hizo en el país una investigación destinada a identificar las especies marinas bajo riesgo de extinción. Para ese propósito fueron creados equipos de especialistas de notable experiencia en la taxonomía de los diez grupos de organismos estudiados: vegetación marina (mangles, fanerógamas, macroalgas), esponjas, moluscos, corales y otros cnidarios, equinodermos, peces óseos, tiburones y rayas, tortugas y mamíferos, siguiendo la metodología propuesta por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza”, dijo a Granma la especialista.

“Como parte del proyecto, quedó actualizada la taxonomía de 4 398 especies de macroorganismos marinos, que representan casi la mitad de las especies registradas para Cuba hasta la fecha”, agregó.

“La relación incluye 1 921 de moluscos, 965 de peces óseos, 386 cnidarios, incluyendo a los corales, 303 de esponjas y 83 de tiburones, por citar algunos ejemplos”, detalló

Hernández Zanuy explicó que las causas del riesgo de extinción se deben a la pérdida de biodiversidad asociada a la contaminación, el uso de prácticas productivas no sostenibles, la pesca furtiva, el comercio ilegal y a la introducción y propagación de especies exóticas e invasoras.

