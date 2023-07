Critican demora en juicio contra asesino de un niño cubano en Las Tunas

La demora en la realización del juicio contra Marcos Isaías Diéguez Torres, un cubano de 21 años acusado de asesinar a mediados de noviembre del pasado año a un menor de edad de apenas 14 años en el poblado Maniabón, en Puerto Padre, Las Tunas, resulta inexplicable para residentes en la zona.

Odenia Barea Velázquez, quien hizo la denuncia en grupos de Facebook sobre la desaparición del menor -conocido entre sus allegados como "Darío" aunque luego la policía lo identificó como "Willis Wilder Acosta Ávila"- preguntó a las autoridades qué están esperando para hacer justicia ante un crimen tan atroz.

"No sé si recuerden, ya que para muchos ha quedado en el olvido el caso del niño 'Darío'. Yo fui quien hizo el 13 de noviembre de 2022 la publicación de la desaparición de la víctima. Al día siguiente fue encontrado sin vida", escribió en un grupo de Facebook Barea Velázquez, quien subrayó que el asesino fue arrestado e incluso reconoció haber cometido el crimen pero que "las razones nunca las dijo".

"La policía sabe que el lo privó de su vida, al tiempo de estar preso fue sorprendido en un intento de fuga. Actualmente lo tienen encarcelado, recibiendo visitas como cualquier otro preso normal. Bien, ya la policía sabe todo, sabe que lo asesinó, él mismo declaró. ¿Qué están esperando para hacer justicia?", cuestionó la fuente, conocedora del caso.

"¿Qué están esperando para efectuar ese juicio y darnos a conocer lo que va a pasar? Justicia es lo que estamos pidiendo, justicia. No creo que a ocho meses de este suceso todavía no tengamos respuesta. Queremos respuestas, queremos un juicio. No creo que por tanta demora, este caso quede impune. ¿Qué están esperando? ¡Justicia para el niño Darío!", concluyó.

Captura de Facebook/Odenia Barea Velázquez

En el apartado comentarios, varios internautas se sumaron a la petición de justicia, aunque no faltó quien acotó que debería ser la familia de la víctima la que, en primera instancia, ejerza mayor presión sobre las autoridades en este caso.

El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba identificó el 16 de noviembre a Marcos Isaías Diéguez Torres, de 21 años, desocupado y sin antecedentes penales, como autor del crimen.

La nota oficial -que no ofreció detalles sobre la probable motivación del asesinato ocurrido el pasado domingo- refirió que Marcos Isaías fue detenido el 14 de noviembre y que durante el interrogatorio confesó haber matado a su vecino de 14 años y explicó el modus operandi, este último aspecto tampoco descrito en la información difundida.

El MININT confirmó que el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado en las cercanías de la cantera del poblado Maniabón, en el municipio de Puerto Padre”.

“El Ministerio del Interior lamenta el fallecimiento del menor e informa que se dará curso al proceso conforme a lo establecido en las normas jurídicas vigentes en nuestro país”, concluía la nota, que agradecía la “cooperación y la rápida actuación de las autoridades y el pueblo en el esclarecimiento del suceso”.

El comunicado del MININT generó cientos de comentarios de cubanos que pedían que cayera sobre el asesino todo el peso de la ley, algo que ocho meses después, todavía no ha ocurrido por causas que se desconocen.

La víctima, quien estudiaba el noveno grado en la secundaria "Mártires de Maniabón, salió junto a su vecino a cazar con tirapiedras, según reveló en aquel momento el medio independiente Cubanet, citando fuentes cercanas al caso.

En el lugar donde apareció el cadáver del menor, fue encontrado también el mango del tirapiedras que llevaba consigo, pero no había rastro alguno del dispositivo electrónico. Las ligas del tirapiedras -de acuerdo con la fuente- le fueron ocupadas al vecino con quien el niño salió de su casa.

Tras una angustiosa búsqueda que se prolongó durante varias horas, el cadáver fue localizado en la mañana del lunes. El menor, descrito como "sociable y de buena conducta", era el único hijo de un matrimonio formado por una ama de casa y un trabajador agrícola.

Poco antes de las cuatro de la tarde del lunes, el cadáver del adolescente de 14 años arribó a su domicilio, procedente de medicina legal, en medio de la consternación y tristeza de los vecinos de Maniabón, un pequeño poblado de poco más de 6,000 habitantes. Fue enterrado pasadas las cinco de la tarde de ese mismo día.