Cubanos preocupados por aumento de violencia en las calles: “Hay mucho miedo”

Cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí han mostrado su preocupación por el aumento de la violencia en Cuba y la impunidad de la que gozan los agresores.

El medio se ha hecho eco además de varios casos sonados que todavía no han sido resueltos por la policía.

El periodista independiente Vladimir Turró quien investigó el asesinato del doctor Pablo Corrales Susi, de 53 años, considera que Cuba no es un lugar seguro.

“Le dieron cuatro puñaladas, le robaron la moto y lo encontraron tirado ahí, en una carretera entre la CUJAE y la avenida Boyeros. Ya cogieron al asesino, una persona de aquí del municipio Marianao, donde el médico, además, boteaba con su moto. El supuesto asesino lo alquila alrededor de las 6 de la tarde y lo apuñala, nos aseguraron motoristas que boteaban con la víctima”, relata turró sobre el crimen.

“Decir ya que Cuba es un país seguro, no es la realidad, en Cuba ya las personas tienen muchísimo miedo de andar en la calle, porque algo tan común como tener una llamada telefónica, en medio de la calle, suele costar la vida”, agrega.

Radio Televisión Martí destaca además el caso del actor Frank Andrés Mora, quien a inicios de marzo fue asaltado con un palo de golf en el municipio habanero de Regla para quitarle su moto eléctrica.

“En mi camino desde el Vedado hasta Vía Blanca, llegando prácticamente a kilómetro y medio o dos kilómetros de mi casa, no había encontrado ni un solo patrullero”, dijo Mora a este medio.

El actor asegura que su agresor no ha sido identificado ni y afirmar que el lugar del asalto ha sido declarado por las autoridades como “zona peligrosa”.

También se queja de la no resolución de su caso Gretel Benítez, quien a inicios de marzo se encontraba con su hija, de 3 años, en el parque Acapulco, en Nuevo Vedado, La Habana, cuando fue asaltada con un cuchillo. El agresor le robó sus cadenas de oro.

“No, no lo han cogido, ni los van a coger. No, no, él no estaba enmascarado”, afirmó Benítez a Martí Noticias.

“La gente se quita las cadenas, no se las pone para salir a la calle. Con el teléfono celular en la puerta de la casa, se lo quitan, sí, a pleno día”, dijo al respecto la habanera Ibisleivis Castellanos, consultada por este medio.