Una pareja es hallada sin vida en su vivienda en Baracoa: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Una pareja fue hallada sin vida en su vivienda ubicada cerca del Puente Miel, en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, en un suceso que ha sacudido a toda la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Yinet Labañino y su pareja, cuya identidad no ha trascendido, aunque algunas fuentes aseguran que era un hombre "de la tercera edad".

Según testimonios de vecinos y personas cercanas, el ataque habría sido perpetrado por un hombre vinculado sentimentalmente a Yinet.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada indicó que la escena fue descrita por residentes como “devastadora”; y que el hecho ha generado “indignación, tristeza y un profundo sentimiento de inseguridad en la zona”.

Yinet deja dos hijos: una adolescente y un niño pequeño, quienes han quedado en la orfandad tras el crimen.

“Una pérdida irreparable y un dolor que marcará para siempre sus vidas”, lamentó Mayeta.

Aunque las autoridades no han emitido información oficial, el portal noticioso La Tijera reportó que de forma extraoficial, que el responsable habría sido capturado.

Hasta el momento, no se conocen públicamente ni su identidad ni detalles del proceso investigativo.

El caso ha reavivado la preocupación por la violencia machista y la falta de respuestas institucionales en Cuba ante este tipo de hechos.

En las últimas horas, cientos de comentarios en diferentes foros en redes sociales donde se ha dado a conocer el violento incidente, exigen justicia y acciones concretas para proteger a las víctimas antes de que sea demasiado tarde.

