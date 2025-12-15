Capturan a cubano acusado de la muerte de un hombre en Guantánamo: ¿Qué ocurrió?

Cubano arrestado por asesinar a otro (i) y Patrulla de la policía en Cuba (d)

Un hombre identificado como Ramón Velázquez Acosta fue arrestado en Guantánamo como presunto responsable del asesinato de Eraine Zaya Mulgado, cuyo cuerpo fue hallado sin vida la noche del 10 de diciembre frente a su vivienda.

El trágico hallazgo tuvo lugar en la intersección de 12 Sur y 5 Oeste.

El crimen causó una profunda conmoción en la ciudad y desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde vecinos y usuarios han exigido justicia inmediata y han condenado el hecho con dureza.

La detención de Velázquez Acosta, señalado por las autoridades como el presunto autor del homicidio, fue confirmada por la página oficialista de Facebook "Guantánamo y su Verdad".

El arresto se produjo tras las primeras investigaciones, que apuntaron a motivos personales como causa del crimen.

Según información difundida por la citada fuente, el hecho estaría relacionado con “desacuerdos personales entre ambos, originados en conflictos económicos y situaciones de chantaje que desembocaron en un acto de venganza”.

Una relación que terminó en tragedia

Las autoridades reconstruyen los hechos a partir de una relación previa de confianza entre la víctima y el acusado, "posteriormente deteriorada por disputas de carácter material y emocional".

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre cómo ocurrió el crimen, se indicó que Velázquez Acosta enfrentará un proceso penal por el delito de asesinato.

“El caso continúa su curso legal con pleno respeto a las garantías procesales establecidas por la Ley”, aseguró la publicación oficialista, que también advirtió sobre la proliferación de versiones no confirmadas en redes sociales y exhortó a actuar con prudencia ante la sensibilidad del caso.

Dolor, indignación y exigencias de justicia

En numerosos comentarios que generó la noticia en Facebook, el sentimiento fue unánime: condena absoluta del crimen y reclamos por una respuesta firme del sistema judicial.

Muchos exigieron una sanción ejemplar, y no faltaron llamados a castigos extremos como la cadena perpetua o la pena de muerte.

“Hechos de este tipo no pueden quedar impunes. Que le caiga todo el peso de la ley”, escribió una usuaria.

Otra comentó: “Para eso están las leyes y la justicia, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona”.

El reclamo por justicia se repitió una y otra vez: “Justicia, justicia, justicia. Que pague por lo que hizo”.

Controversia por la imagen del presunto asesino

Una de las discusiones más recurrentes en los comentarios fue la decisión de difundir la imagen del acusado con el rostro pixelado. La mayoría de los internautas criticaron esta práctica y exigieron que se muestre su cara.

“¿Por qué taparle el rostro a un asesino que la sociedad repudia?”, se preguntaba una usuaria. “No le tapen la cara para que todos lo conozcan. El mundo debe ver al asesino”, insistieron otros.

Una víctima recordada con respeto

Numerosos mensajes destacaron las cualidades humanas de Eraine Zayas y el vacío que deja su muerte.

“No merecía morir así. Era una excelente persona, amigo de todos”, lamentó una internauta.

Otro mensaje, cargado de dolor, recordaba: “Después de tanto que hizo ese hombre por ti, mira cómo le pagaste. Robándole y después asesinándolo”.

La indignación también se mezcló con tristeza y desesperanza por el nivel de violencia que parece haberse instalado en la vida cotidiana. “Cada día más crímenes, más tragedias. ¿Dónde vamos a parar?”, cuestionaron en varios mensajes.