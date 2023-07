No pronostican apagones para este viernes en Cuba

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba no pronosticó apagones para este viernes 7 de julio.

Según informó la entidad en su muro de Facebook, el jueves no se afectó el servicio por déficit de generación.

En el horario diurno, la nota detalla que a las 7:00 am la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) era de 2800 MW y la demanda 2250 MW, así que no se pronostican cortes de electricidad.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

En cuanto a las horas de mayor demanda, se estima una disponibilidad de 3022 MW y una demanda máxima de 2900 MW, para una reserva de 122 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no se prevé afectación al servicio.

En este momento se encuentra fuera de servicio por avería una unidad de la termoeléctrica Felton.

Además, están en mantenimiento dos bloques de las CTE Renté y Carlos Manuel de Céspedes.

En la sección de comentarios del post, el usuario Rafael Larrua, de Camagüey, cuestionó la veracidad del parte de la UNE, en lo referente a que el jueves no hubo apagones.

"Me sorprende leer que ayer, 6/7 de 2023, 'no se afectó el servicio por déficit de generación'. Sin embargo, en mi circuito, perteneciente al Reparto La Vigía, en la ciudad de Camagüey, se afectó el servicio durante seis horas, entre las 10:00 am y las 4:00 pm aproximadamente. No cuadra la información publicada con la situación real. ¿Alguna explicación?", preguntó.

También el jueves, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó de la salida imprevista de dos unidades de la termoeléctrica Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte, que junto a la interrupción en línea de alta tensión provocarían una afectación al servicio eléctrico en horas de la tarde.

Para el miércoles, la Unión Eléctrica no pronosticó apagones por problemas en la capacidad de generación de energía, pese a que estaban fuera de servicio por averías dos unidades de las centrales termoeléctricas de Nuevitas y Felton.