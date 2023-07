No anuncian apagones para este miércoles en Cuba

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba no pronosticó apagones para este miércoles 12 de julio.

Son ya seis días seguidos en que la UNE no anuncia cortes de corriente por déficit de generación, aunque en las propias redes sociales de la empresa varios usuarios lo niegan y aseguran que sí han tenido apagones en sus zonas de residencia.

Según informó su información diaria en su muro de Facebook, el martes no se afectó el servicio.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica (UNE)

En esta jornada, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 7:00 am era de 2890 MW y la demanda de 2470 MW. Durante el horario diurno no se estiman afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación.

En cuanto a las horas pico, se estima una disponibilidad de 3074 MW y una demanda máxima de 3000 MW, para una reserva de 74 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no deben ocurrir apagones en este horario.

En este momento se encuentran fuera de servicio por avería dos unidades de las termoeléctricas Santa Cruz y Felton.

Además, está en mantenimiento un bloque de la CTE Renté.

La UNE tampoco pronosticó apagones para el martes 11 de julio, cuando se cumplían dos años de las masivas protestas contra el régimen.

La entidad aseguró que el lunes tampoco se había afectado el servicio por déficit en la generación, lo cual fue negado por varios internautas.

"Pues si en el día de ayer no se afectó el servicio por déficit de capacidad, qué pasó ayer en Las Tunas, reparto Aeropuerto. No tuvimos servicio desde las 7:00 p.m. hasta la una de la mañana, y hasta ahora no veo ninguna información de lo sucedido", dijo una.