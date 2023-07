Madre cubana busca desesperadamente bolsas de colostomía para su hijo

La madre cubana Lianis Romero está buscando bolsas de colostomía para su hijo de cuatro años, que tiene una colostomía en espera de su cierre.

Romero dice que las bolsas que le dan en la farmacia no le duran lo suficiente y que su hijo se ha enfermado tres veces de infección urinaria por Escherichia colia.

Captura de pantalla de Facebook

"No lo puedo tener con apósitos porque se me quema y ya se me ha enfermado tres veces", escribió desesperada en Facebook.

Las bolsas que Romero necesita son de la marca Coloplast y vienen en una caja blanca. Se pueden comprar en las farmacias, pero no siempre hay, por eso pide ayuda a la comunidad para su hijo.

No es la primera vez que romero acude a las redes sociales para pedir ayuda, o al menos que alguien intercambie las bolsas que necesita su hijo, y explicó que esas son las únicas que no le provocan reacción alérgica.

Una bolsa de colostomía es un dispositivo médico que se usa para recolectar las heces de una persona que ha tenido una colostomía, cirugía que crea una abertura en el abdomen para desviar las heces del colon.

Las bolsas de colostomía son importantes para niños con colostomías porque les permiten llevar una vida normal. y pueden comer, beber y jugar sin preocuparse por sus heces; además ayudan a prevenir infecciones y complicaciones.

En Cuba, la situación con las bolsas de colostomía es crítica desde hace unos años, lo que ha provocado que muchos pacientes no puedan acceder a ellas.

La escasez de bolsas de colostomía tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas que las necesitan. Sin ellas, los pacientes tienen que llevar pañales o bolsas improvisadas, lo que puede provocar infecciones, irritaciones y otras complicaciones.