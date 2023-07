Erdwin Fernández Collado: "Cuánta gente de mi Cuba bella se ve privada de lo que por derecho les pertenece"

El actor cubano Erdwin Fernández Collado volvió a referirse a la crisis en su país, y lamentó cuánta gente buena y talentosa viven privados de sus mínimos derechos por culpa del gobierno.

Erdwin recordó cuándo vivía en Cuba y se alegraba por cosas muy "pequeñas y tristes", como cuando "entraba" el agua a la casa o alguien le vendía pollo.

"No juzgo, pero estoy convencido que se merecen mucho, mucho más. Ya no se trata de política, ni le digo a nadie 'haz esto o lo otro'. No les digo que hagan lo que yo no hice o lo que hice, porque yo estuve en su lugar, y aunque rebelde te pongas, siempre el temor te va a quitar el sueño...", dijo en su Facebook.

Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

"Se trata de ver cuánto talento, gente honesta y trabajadora padece, cuánta gente de mi Cuba bella se ve privada de lo que por derecho les pertenece. De ver a los que realmente quieren estudiar y trabajar, vivir de su trabajo, CREAR, obligados al silencio y al conformismo por las 'tropas' de contestatarios en las redes sociales y en las calles", añadió.

El actor subrayó que en Cuba hay gente con un muy bajo nivel educacional, que no les interesa progresar, y que aceptan la justificación del supuesto bloqueo para "seguir vegetando y obligarte a vegetar".

También admitió que ningún sistema es perfecto y que en todas partes hay gente pobre, personas viviendo en las calles e injusticias, pero señaló que en otros lugares la gente tiene la posibilidad, si se lo propone, de vivir mejor y de luchar por sus sueños.

"Lo que si no verás es a la gente infame, a los mal educados, ofensivos, a los que no quieren progresar, obligarte a vivir como ellos; obligarte a bajar, a someterte a que te conformes. A ti, que eres brillante; a ti, que tienes hijos que quieres encaminar; a ti, que tus sueños son grandes. Sé lo difícil que es. Lo viví, y por eso en parte entiendo como sé que saldrán algunos a decir: 'somos felices así', 'déjennos vivir', 'si ya no vives en Cuba, pa qué te metes'...", detalló.

Erdwin recalcó que a él le duele esa parte de Cuba que padece, ese talento que quiere brillar y se lo impiden gente carente de sueños y aspiraciones.

"De eso se trata, de sentido común, y si las 'oscuras y no precisamente golondrinas' quieren llamarle política, pues política sea. Es tu vida, haz que sea única y especial", concluyó.