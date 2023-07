Yomil: "Siento que estoy de vuelta"

Más centrado que nunca y confiado en que ese es el camino que lo llevará a seguir sumando éxitos y a sentirse bien consigo mismo, se declaró Yomil a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

Junto a varias fotos donde se le ve trabajando en el estudio de grabación, el reguetonero cubano escribió un mensaje que deja claro el momento en que se encuentra.

"No hay manera de fallar cuando el enfoque es tu mejor cualidad. Siento que estoy de vuelta" dijo en su publicación, a la que siguió la reacción de apoyo mayoritaria de sus seguidores.

"Mi ídolo hoy, mañana y siempre acere, Yomil y El Dany pa toda la vida"; "Empresario rapero cantante y también producto"; "El Daddy Yankee de Cuba y a quien no le guste pa allá"; "To durako bendiciones mi sangre"; "El éxito es la constancia; bendiciones que talento y belleza sobra"; "El más duro de mi país"; "Una leyenda viviente"; "Con toda la actitud mi champion"; "Papá es papá aunque los niños crezcan"; "El cocodrilo nunca duerme, solo descansa"; "Un ejemplo a seguir", son solo algunos de los muchos mensajes que le dejaron.

A principios de junio pasado Yomil aseguró que se había alejado de lo tóxico para poder centrarse aún más en su prioridad , "trabajar y facturar".

Sus últimos lanzamientos, colaboraciones con otros exponentes del género urbano en la isla, han recibido muy buena acogida de sus fans, quienes también lo arropan y no se pierden sus conciertos.

En días recientes sorprendió con la buena nueva de que lanzaría nuevo disco, que llevará por título Sensei, un claro tributo a su amigo y compañero El Dany, fallecido hace tres años.

"Desde que sucedió la tragedia del Dany no me sentía de ánimo para comenzar a trabajar nuestro próximo álbum, pero desde hace meses comenzamos lentamente a trabajarlo y ya les puedo decir que está casi terminado. No quería sacar temas de trapton antes para que el disco tuviera nuestra esencia del inicio y todavía faltan por cerrar más y tenemos muchas colaboraciones", adelantó en su publicación en la que compartió fragmentos de algunos de los temas y preguntó a sus fans cuál preferían.

A nivel sentimental, Yomil se encuentra soltero tras su ruptura con la modelo e influencer Daniela Reyes.