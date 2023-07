Detenidos dos hombres que intentaban huir de la policía tras espectacular volcadura en Miami

Dos hombres que intentaron fugarse de la policía fueron detenidos en la madrugada de este domingo luego de que su auto se volcara en Miami.

El accidente ocurrió en la calzada John F. Kennedy, entre North Bay Village y Miami, luego de que la policía intentara detener el coche implicado, que circulaba a gran velocidad por el pueblo en dirección a tierra firme, informó el canal de noticias Local 10.

El conductor del auto se negó a detenerse, perdió el control a poca distancia, y finalmente chocó con una gran roca antes de volcarse.

Luego de que el vehículo quedara destrozado bocarriba, el conducto y un pasajero salieron del auto e intentaron fugarse.

La policía utilizó un perro para localizarlos, uno de los fugitivos fue localizado en unos arbustos cercanos y el otro nadando en el agua cerca del puerto deportivo.

El auto fue finalmente remolcado mientras que no han trascendido datos sobre la identidad de los sospechosos ni de qué se les acusa.

El pasado miércoles, un aparatoso accidente dejó al menos un muerto y un auto destrozado muy cerca de Miramar, en el condado Broward del sur de Florida.

En la escena se vio una camioneta roja que impactó contra un poste del separador vial y quedó con la parte delantera destrozada y quemada.

Por esa misma fecha, también se reportó un aparatoso accidente entre un ciclista y una camioneta en Miami, sin que se reportaran lesiones o daños materiales.

Un video circulado en Instagram en la cuenta Only in Dade mostró al ciclista, un repartidor de comida a domicilio, incrustado contra la parte delantera del auto por no respetar la señal de Alto del semáforo en rojo.

Esa misma semana, otro hombre tuvo que ser transportado por aire al hospital luego de quedar atrapado en su auto tras un aparatoso accidente en un cruce de ferrocarril de Opa-locka.

El accidente que involucró a otro vehículo en un cruce en los carriles hacia el sur de Northwest 32nd Avenue, justo al norte de 125th Street, informaron medios locales.