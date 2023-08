Niña cubana con cirrosis hepática lleva siete meses esperando una operación

Una niña cubana de 11 años con cirrosis hepática lleva siete meses esperando por un trasplante de hígado, denunció el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre.

Figueredo Izaguirre, activista y médico, quien se exilió en Estados Unidos por el acoso del régimen, explicó que la niña fue diagnosticada con la enfermedad desde los dos meses y que llevan “7 meses peloteándola” y “sin darle respuesta a su enfermedad”.

El médico precisa que esperan por la operación porque a la madre le han asegurado que es la única solución a la dolencia.

“La mamá tiene otra niña pequeña y vive en una situación precaria por lo que le ingresaron la niña. La madre se encuentra desesperada porque todos los días la niña se pone peor y está llegando lo irremediable que va a fallecer”, asegura el doctor, quien pone en entredicho el diagnóstico.

“Yo estoy haciendo un resumen médico del caso y necesito otros datos que mañana me llegarán, para ponerlo en las manos competentes, porque no creo que en la Cuba potencia médica que no hay tratamiento para la sarna, exista la más mínima posibilidad de salvar y operar esta niña”, agrega.

En medio de una crisis social y económica, cada vez son más frecuentes los pedidos de ayuda de cubanos en las redes sociales en busca de medicamentos e insumos, y las críticas al gobierno por dejar desamparado el sistema de salud.

Una activista cubana pidió ayuda para conseguir el medicamento que necesita un niño con tumor avanzado de nasofaringe en Camagüey.

Lenny Antony Rodríguez Pérez, de 12, con un tumor en nasofaringe etapa 4, con extensión rostro y cráneo cervical y 80% de vascularización, necesita el medicamento Avastin (Bevacizumab).

En abril, una influencer cubana solicitó ayuda en redes sociales para conseguir un equipo médico para un niño cubano con parálisis cerebral con una traqueotomía.

El pequeño Frank, residente en La Habana, requiere una aspiradora especial para la traqueotomía porque actualmente su familia debe aspirar las secreciones con su propia boca al no contar con los medios para ello.