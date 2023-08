Elon Musk dice que pelea con Mark Zuckerberg se transmitirá en X

Parece que va en serio. La anunciada pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg se transmitirá en X, según dijo este domingo el dueño de la plataforma antiguamente conocida como Twitter.

El multimillonario sudafricano afirmó que estaba "levantando pesas durante todo el día, preparándose para la pelea" con el creador y dueño de Facebook. Asimismo, aseguró que "todas las ganancias se destinarán a obras de caridad para veteranos".

Zuckerberg, por su parte, aceptó el reto pugilístico, pero le lanzó un guantazo publicitario a Musk, contestándole a través del nuevo competidor de Twitter creado por Meta.

"¿No deberíamos usar una plataforma más confiable que realmente pueda recaudar dinero para obras de caridad?", le preguntó Zuckerberg a través de Threads.

Y agregó: “Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando (Musk) desafió por primera vez, pero no lo ha confirmado. No me tiembla el pulso”.

En junio, los dos multimillonarios de Big Tech aparentemente acordaron participar en una pelea en jaula, según CNN Business. De momento, el retador (Musk) no ha proporcionado más detalles sobre la pelea.

Desde la toma de control de Twitter por parte de Musk en octubre de 2022, los cambios de política, los problemas técnicos y la postura de la plataforma sobre el acoso y el discurso de odio han provocado cierto rechazo en muchos usuarios.

Con el lanzamiento de Threads (de Zuckerberg), algunos vieron una alternativa viable que podría desbancar a su rival, y la aplicación tuvo un enorme éxito inicial. Incluso un abogado que representa a Twitter amenazó con demandar a Threads.

En medio de la batalla comercial entre ambos gigantes tecnológicos, ahora se abre espacio para una pelea publicitaria con fines benéficos, de la cual se desconoce si llegará al plano de la realidad, o seguirá siendo un cartel virtual, sobre el cual ya abundan memes en las redes sociales.

CNN contactó a Twitter y Meta para obtener sus comentarios, pero no recibió una respuesta.