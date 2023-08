Yunior Morales: "Deseo que ese pueblo se percate de su poder y los extermine para siempre"

El dolor de marchar al exilio, forzado por un régimen violento y despiadado, movió al locutor Yunior Morales a desear el despertar de las conciencias de todos los cubanos para poner fin a la dictadura y emprender la reconstrucción nacional mediante un proceso de justicia transicional.

“Soy un simple mortal, pero deseo con toda mi alma que ese pueblo se percate de su poder y los extermine para siempre. ¡Asesinos!”, expresó este viernes el presentador de radio y televisión en un post de sus redes sociales en el que una vez más volvió a mostrar su repulsión por la violencia y el abuso institucionalizados en Cuba.

Captura de pantalla Facebook / Yunior Morales

Morales, quien compartió un emotivo video en el que se le ve despedirse ante la lápida de su madre -previo a su salida definitiva de Cuba-, reaccionó ante los comentarios dejados en sus redes sociales por “algunas lacras” que cuestionaron la “sinceridad” de su acto.

“Quizás demore en venir aquí donde están tus restos, pero te dejo un beso grande. Quizás no me dejen entrar nunca más aquí, puede pasar. Pero yo te voy a llevar conmigo. Te extraño mucho, como tú no hay nadie en el mundo”, dijo Morales ante los restos de su madre, fallecida de Covid hace más de un año en un hospital, sin los medicamentos ni el oxígeno necesario.

En el desgarrador video (grabado en junio, antes de abandonar Cuba), el locutor se entristeció ante la posibilidad de que el régimen totalitario-, al cual ha criticado con frecuencia en sus redes sociales- no le dejara entrar nunca más en Cuba, y con ello no poder honrar la memoria de su madre ante su tumba.

“No me asombra la falta de sensibilidad de ese gobierno anticubano porque así como sabían que mi mamá estaba en aquel hospital y la dejaron morir han matado a muchos, otros inocentes están presos muriendo en vida como sus Madres y familias”, dijo luego de ver el ataque recibido por el ejército de troles del régimen.

Transido de dolor, el locutor y activista de la sociedad civil cubana, manifestó su deseo y esperanza de ver al pueblo empoderado, exigiendo rendición de cuentas a los tiranos y sus esbirros y sicarios, para avanzar en la construcción de un nuevo marco democrático de convivencia.

En ese sentido, que implica un proceso de justicia transicional que revele la verdadera naturaleza del régimen, Morales deseó el fin de la dictadura y un aprendizaje social de su historia para que esta nunca más se vuelva a repetir.

En días recientes, Morales envió un mensaje al pueblo cubano animándole a defender su dignidad y emprender el camino de la libertad.

“Sí, porque amo a #Cuba, duele y mucho. Pueblo querido, defiende tu dignidad y libérate”, expresó en Facebook el que fuera locutor de programas del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) antes de ser expulsado a finales de 2020 por sus opiniones abiertamente críticas hacia el régimen.