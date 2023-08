Locutor Yunior Morales al pueblo cubano: "Defiende tu dignidad y libérate"

El locutor cubano Yunior Morales, que en días recientes abandonó Cuba, envió un mensaje al pueblo cubano animándole a defender su dignidad y emprender el camino de la libertad.

“Sí, porque amo a #Cuba, duele y mucho. Pueblo querido, defiende tu dignidad y libérate”, expresó este miércoles en sus redes sociales el que fuera locutor de programas del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) antes de ser expulsado a finales de 2020 por sus opiniones abiertamente críticas hacia el régimen.

Captura de pantalla Facebook / Yunior Morales

Tras abandonar el país, Morales dijo que se sentía como “si me hubiera quitado una ropa vieja, como si me hubiera dejado la piel allá, como salir de una prisión”. Por el momento, el presentador no ha querido revelar el país donde se encuentra.

“Sigan aceptando el atraso en esa #Cuba inhabitable, que, mientras se les va la única vida que tienen, los gobernantes y sus familias no están resistiendo. Es muy triste”, dijo este martes el locutor en Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Yunior Morales

Si bien Morales ya venía expresando públicamente en sus redes sus opiniones contrarias y críticas con el régimen cubano, no fue hasta agosto de 2021, “cuando dejaron morir a mi madre en un hospital, sobre todo por la falta de atención médica”, que tomó la decisión de emigrar.

Su activismo en redes sociales, su posicionamiento público a favor de los manifestantes de las históricas protestas del 11J en Cuba, su denuncia de la situación de la salud y los servicios públicos del régimen, entre otros temas, le valieron varias citaciones con la Seguridad del Estado.

“Tuvimos algunos ‘encuentros’, y en el primero un coronel me amenazó con tomar posibles medidas y acusarme de desacato según el infame Código Penal. Quedé pensando si le daba visibilidad, hasta que publiqué acerca de la amenaza y se hicieron más evidentes, con ataques vía telefónica que pude grabar y publicar”, relató el locutor, sobre el cual las presiones y las amenazas de cárcel habían arreciado en los últimos meses.

Tras conseguir escapar, Morales reiteró su deseo de “de que liberen a todos los presos políticos y que cese el dolor en las madres y todas las familias. Yunior desea ver a Cuba libre para bien de todos sus hijos.”

Asimismo, manifestó su deseo de poder regresar un día a Cuba para “sacar los restos de mami y hacerle algo lindo junto a la familia”.