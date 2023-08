"Trátala bien": El Chulo dedica su nuevo tema a las mujeres víctimas de violencia doméstica

El Chulo aterrizó hace unas horas con su nuevo tema titulado "Trátala bien", dedicado a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

"Sabías que una de cada tres mujeres en el mundo sufren violencia física o sexual a tempranas edades", escribió en su cuenta en Youtube en los comentarios al videoclip.

"Yo, Abelito, quiero decirles en nombre de todos los hombres que sin ustedes “LAS MUJERES” no seriamos nada, solo almas vagando sin rumbo por la vida. Sin ustedes las mujeres no existiera día de San Valentín, no habría día de Las Madres, no se celebrarán cumpleaños, no habría día de El Padre, ni mucho menos día de El Amor" añadió en su comentario.

"Felicidades mujer, DIOS te dio la bendición de haber nacido mujer puso en tu mente sabiduría, en tu alma fortaleza y en tu corazón ternura sensibilidad y sentimientos. Que Dios las bendiga por siempre", concluyó en su mensaje.

Tanto en Instagram como en Youtube sus seguidores han aplaudido que dedicase su nueva canción a un asunto como la violencia hacia las mujeres, que necesita tanto apoyo y tanta visibilización y denuncia.

"Los artistas deberían hacer más canciones como estas, inspirados en historias verídicas. Felicidades tremendo tema"; "No estás jugando te quedaste con la corona "; "Me encanta, gracias por esa canción, ojalá los hombre cobardes al escucharlo tomen conciencia"; "Dios qué canción más bonita, muchos hombre deberían escucharla"; "Mensaje para todos los hombres"; "Qué canción, qué letra, qué emociones. Definitivamente el mejor del género, orgullo de Cuba"; "Bello trabajo, se me erizó la piel viendo el video, de verdad un trabajo muy fino Chulo sigue adelante", son algunas de las reacciones que ha provocado con la canción y el videoclip dirigido por Alex Lay.

A menos de un día de estrenado, el vídeo ya rebasa las 20 mil visualizaciones en Youtube.