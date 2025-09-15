El reguetonero cubano El Chulo y la influencer María Karla Castro celebraron este fin de semana el bautizo de su pequeño Justin, quien nació en junio, en una emotiva ceremonia religiosa que tuvo lugar en una iglesia de Miami. El evento reunió a familiares cercanos, amigos del medio artístico y seres queridos que acompañaron a los padres en este momento tan especial.

A pesar de haber confirmado su ruptura sentimental hace apenas unos días, ambos se mostraron unidos y cómplices durante el acto religioso, dejando claro que el bienestar de su hijo está por encima de cualquier diferencia. María Karla lució un elegante conjunto blanco, y El Chulo asistió con un traje, impecable, en sintonía con el estilo formal y tradicional del evento.

La ceremonia fue sencilla pero muy significativa, con un ambiente cargado de armonía y amor familiar. Uno de los momentos más entrañables fue protagonizado por Jadar Big Boss, manager de El Chulo y padrino del pequeño, quien tomó a Justin en brazos mientras el sacerdote realizaba el rito del agua bendita. Jadar compartió con orgullo el instante en sus redes sociales: “Bautizo de mi ahijado Justin”, escribió, a lo que El Chulo respondió con cariño: “Te amo, compa. Gracias por todo”.

Por su parte, María Karla difundió tiernas imágenes abrazando a su bebé. En una de sus historias, utilizó el tema Te esperaba, de Carlos Rivera, reforzando con música el profundo vínculo con su hijo.

También se sumaron a las felicitaciones figuras del entretenimiento cubano como Dany Ome y Wow Popy, quienes dejaron mensajes llenos de buenos deseos y corazones en los comentarios de las publicaciones.

Aunque El Chulo y María Karla ya no son pareja, esta celebración fue una muestra clara de madurez y respeto mutuo. Sus seguidores no tardaron en reconocer la forma ejemplar en que han manejado esta nueva etapa como padres separados, pero comprometidos.

Porque cuando el amor por un hijo es auténtico, las diferencias personales pasan a un segundo plano. El bautizo de Justin no solo marcó un paso importante en su vida espiritual, sino que también selló el compromiso de sus padres de caminar juntos, aunque en caminos distintos, por el bienestar del pequeño.

